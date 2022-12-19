金山灣區媽媽教室 明年起回復實體課

金山灣區「媽媽教室」疫情以來首度恢復實體上課，有興趣者可複印課表，填寫報名表。（媽媽教室提供）

即將邁入第29年的金山灣區 「媽媽教室」過去受到疫情 影響，採用視訊分享課程的方式進行，隨著疫情減緩、各地解封，媽媽教室終於回到實體課程，第一堂課將教大家如何準備年菜料理，地點就在南灣的僑教中心。

金山灣區「媽媽教室」高玉麗表示，逢疫三年相當艱困，為了滿足媽媽教室的需求，因此改採免費視訊講座方式進行，服務公益大眾，如今疫情趨緩，媽媽教室也該恢復昔日繁景，希望能透過實體教學，提供更高品質的互動機會與目標，2023年1月開始，第一堂課就將實體教學，廖若庭將於1月6日上午10時教導大家如何製作年菜，並示範料理，地點在南灣的僑教中心，限120人參加，不用材料費。

第二堂課則是許承恩教導大家如何種植果樹，第三堂課則是康筱君教導大家在家自製元宵天燈。每堂課都相當生活化、有趣，也與當季時令配合，如果想要報名，請直接繳費30元會費，並填上姓名、電話等資訊，勾選想要上課的日子，將資訊寄至媽媽教室（Women's Workshop，地址：909 Old Town Court. Cupertino, CA 95014）。