欣欣教育基金會 歡慶25周年 期許「有愛有夢有未來」

欣欣基金會慶祝基金會25歲生日。（記者王子涵／攝影）

欣欣教育 基金會17日在庫比蒂諾市昆蘭社區中心，舉行25周年慶感恩年會，主題為「欣欣向榮二十五，有愛有夢有未來」。基金會現任理事會成員、庫比蒂諾市長魏虹，市議員趙良方、富恩及市府經理唐葳蘋等前來祝賀。

欣欣教育基金會於1997年由眾多灣區 熱心人士創立，是在美國註冊的非盈利慈善基金會，也是少有的得到中國政府認可的境外基金會。基金會的宗旨在於幫助中國偏遠貧困農村地區的小學改善教學環境、提升教育品質，促進城鄉教育均衡發展。

理事長丁永慶與現任全體理事共同喊出創會宗旨，「十年樹木，百年樹人，眾志成城，欣欣向榮」，慶祝基金25歲生日。丁永慶致詞感謝所有義工和支持者的參與，「沒有你們的付出就沒有欣欣基金會今天的成果。」

丁永慶回想起二十年前，援建中國遼寧省康平縣的一所偏遠小學，也是欣欣教育基金會援建的第四所學校。「校長握著我的手感謝我們捐助的教學樓和電腦，但同等重要的是，感謝我們不遠千里來到學校，這裡的孩子不會忘記你們的愛。」丁永慶說，「當時同行的兩位創會理事，已經在幾年前離我們遠去。」

欣欣教育基金會歷經三代傳承。第一代創會理事中的大部分前輩已經遠去，還有一位健在的是89歲的邵中權先生，但創會精神不斷指引著基金會發展。第二代在台灣成長，包括現任理事長丁永慶、理事李競芬等。目前基金會已經交接到第三代，由更年輕的志工領導，包括會長楊一青等。

魏虹致詞向基金會表達敬意，她願與基金會展開合作，共同推動庫比蒂諾市前進。隨後，她向全體理事會成員頒發感謝狀。

理事長丁永慶與現任全體理事共同喊出創會宗旨，「十年樹木，百年樹人，眾志成城，欣欣向榮」。（記者王子涵／攝影）

中國駐舊金山總領事張建敏以視頻方式表達祝賀。他表示，教育關乎國家前途，實現第二個百年目標，實現中華民族偉大復興的中國夢，歸根到底靠人才。」張建敏說，「希望欣欣教育基金會與志同道合者，繼續關心中國教育事業發展，爭取更多的美國友人，通過你們的工作，了解中國的變化，促進中美關係的改善和發展。」

欣欣基金會在中國25個省市地區共捐建357所欣欣學校。（記者王子涵／攝影）

現任會長楊一青表示，基金會為中國25個省市地區共捐建357所欣欣學校、培訓鄉村教師人數超過2500人次、捐贈了90個欣欣閱覽室，500多個圖書角，超過20萬冊圖書、捐贈了40個微機室，超過2500台電腦，200多套多媒體設備。受益學生人數共超過50萬，累計更是投入超過1200萬元的善款。

基金會第一階段以建校為主，前20所小學是用創會理事個人積蓄援建的，到2004年達到170所。第二階段逐漸由援助硬件向軟件發展，項目包括師資培訓、圖書項目，電教設備等。自2015年開始，基金會多個活動項目聯合，培養學生心靈素養。得益於矽谷 的科技資源，開發出遠程編程課程，啟發學生們的想像力。