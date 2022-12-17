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灣區流浪貓狗急增 期待領養 月底前領養金降至25元

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
獸醫免費為動物施打疫苗、清理口腔、治療疾病等。（記者王子涵／攝影）
獸醫免費為動物施打疫苗、清理口腔、治療疾病等。（記者王子涵／攝影）

流浪貓狗增多已成為疫情後動物愛好者所面臨的挑戰。聖他克拉拉縣南部的聖馬丁市，坐落著全縣最先進的動物收容所，每年可收養近3000隻被遺棄的動物。今年收養率急劇上升，現有的42個狗舍中已住進70隻流浪狗，相比去年同期增長10%。聖縣官員呼籲有愛心的人士，以領養代替購買，拯救小動物的生命。

項目經理詹金斯（Lisa Jenkins）已為收容所工作了八年。她表示，今年的情況是前所未有的。「就在昨天我們接納了八隻流浪狗，而只有一隻被領養走，這不是可持續的情況。」詹金斯說，「我們比以往任何時候都更需要居民來到收容所領養，而不是從飼養員那裡購買。」

詹金斯呼籲有愛心的人士，以領養代替購買，拯救小動物的生命。（記者王子涵／攝影）
詹金斯呼籲有愛心的人士，以領養代替購買，拯救小動物的生命。（記者王子涵／攝影）

詹金斯表示，擁擠的環境會讓狗感到焦慮，尤其是在陌生人走過時，狗就會大聲吠叫，而來到開闊的空間，它們就會變得十分溫順。收容所提供短期寄養的模式，給予領養者和狗培養感情的機會。「一些狗在狗舍中會顯得十分暴躁，有時會嚇退領養者，但如果去到新的家庭，表現就會完全不同。」詹金斯說，「研究顯示，即便隻是一天的寄養，也會幫助流浪狗有充足的睡眠，減少壓力。」

聖縣動物收容所占地3萬7000畝，除了常見貓狗外，還收養兔子、馬、山羊等各類動物。收容所在兩年前正式建成投入使用，生活空間明亮乾淨，17名雇員和獸醫免費為動物施打疫苗、清理口腔、治療疾病等。收容所每年獲得縣府200萬元的撥款，以及100萬元的捐助。「當一些受傷的動物需要專業獸醫進行手術時，我們會利用社區的捐款支付費用。」詹金斯說。

聖縣最先進的動物收容所於兩年前完工。（記者王子涵／攝影）
聖縣最先進的動物收容所於兩年前完工。（記者王子涵／攝影）

在談到流浪動物增多的原因時，詹金斯指出與疫情相關。許多家庭會選擇在疫情居家隔離期間，尋找私人飼養員購買寵物，需求明顯增加。「這些在民宅後院飼養的小狗，售價會在1000元以上。」詹金斯說，「但疫情過後，人們返回辦公室工作，寵物需求下降，許多動物無法售出，便被飼養者拋棄或送到收容所。」

詹金斯表示，獸醫診所在疫情期間大量關閉，一些診所也限制了工作量，導致做動物閹割手術的選擇很有限，花費成倍上漲。同時，在城市贍養寵物的成本也在增高，租賃公寓所需的「寵物押金」變得昂貴，一些公寓拒絕接受寵物入住，這些都是導致流浪貓狗增加的原因。

收容所在兩年前正式建成投入使用，生活空間明亮乾淨。（記者王子涵／攝影）
收容所在兩年前正式建成投入使用，生活空間明亮乾淨。（記者王子涵／攝影）

為鼓勵更多人領養，聖縣動物收容所將領養金降低到25元至本月底。所有可供選擇的動物信息能夠在動物收容所的網站上查詢到，詹金斯鼓勵領養者親身來到收容所，與動物進行互動。

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