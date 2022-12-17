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核桃溪醫院多宗病童死亡案 加州當局調查

編譯組／灣區16日電
加州衛生照護服務部門表示，已會見縣醫療領袖，並討論各界對對東灣核桃溪醫院多宗病童死亡事件的關切。(圖取自加州衛生照護服務部門官網)
加州衛生照護服務部門表示，已會見縣醫療領袖，並討論各界對對東灣核桃溪醫院多宗病童死亡事件的關切。(圖取自加州衛生照護服務部門官網)

加州當局已展開調查，回應「紀事報」有關約翰繆爾醫療體系(John Muir Health)醫院的四名病童可能可預防的死亡事件相關報導。

加州衛生照護服務部門(Department of Health Care Services，簡稱DHCS)發言人卡維(Anthony Cava)表示，加州當局上周會見縣醫療領袖，討論針對有關對東灣核桃溪醫院(Walnut Creek hospital)多宗病童死亡事件的關切。他說，DHCS非常重視此事，將對約翰繆爾醫療體系進行調查，並將持續讓縣府參與審查，適當時機將加入縣府協助。

聯邦「醫療保險和醫療補助服務中心」(Centers for Medicare and Medicaid Services，簡稱 CMS)已聯絡加州公共衛生部(California Department of Public Health，簡稱CDPH)，機構授權調查涉及患者護理的投訴。這些行動是在「紀事報」首次報導當地、州和聯邦官員要求調查約翰繆爾醫療體系的兒科加護病房之後採取，理由是對12月1日的「紀事報」報導記錄的死亡事件表示「嚴重關切」。

約翰繆爾醫療體系2015年與史丹福醫學兒童健康中心合作，為兒童重症患者開設加護病房；「紀事報」調查病房患者照護情況，兩家醫院系統的負責人當時皆表示，結盟將讓約翰繆爾醫療體系能為患有緊急與複雜疾病的東灣兒童提供良好照護。

2017年，約翰繆爾獲得DHCS的批准，可照顧屬於「加州兒童服務計畫項目」(California Children's Services，簡稱CCS)病童；CCS是一項公共資助的健康計畫，類似於針對患有嚴重慢性疾病的兒科患者的 Medicare，大部分病童也參加聯邦醫療補助計畫的加州分支機構 Medi-Cal。

認證要求兒科加護病房規則與人員配備、培訓和協議相關的嚴格質量標準。CCS的批准，允許醫院看更多的病人，並為他們的護理獲得額外的補償。根據「紀事報」透過加州公共紀錄法要求獲得的新文件，成為申請列出醫院在提交兒科加護病房申請之前，必須滿足的條件；列出的第一個條件是「每年至少有350人進入兒科加護病房」。

但是，根據「紀事報」調查發現，從2016年到2021年，約翰繆爾醫療體系醫院未達到加州要求「保持熟練程度」(maintain proficiency)的最低年度患者數量。

十多位醫學專家協助「紀事報」審查四名兒童的醫療紀錄，並徵得他們家人的同意；他們表示，患者死亡似乎是可避免，似乎說明約翰繆爾在治療重症病童缺乏經驗，此問題進一步反映在兒科加護病房的患者數量持續偏低。

眾議員德索尼爾(Mark DeSaulnier)選區包括核桃溪與四名病童中的兩個家庭，他受訪時表示，鼓勵當局調查「紀事報」提問，追究責任。

據報導，四名病童其中兩名醫療紀錄顯示，病房醫師很難正確放置呼吸管，而這是兒童加護病房工作醫生的基本技能。其他一名病童是罹患與手術部位感染相關的致命疾病，醫師等待一周才清除；另一名病童則是在病房被警告不可進行小兒肝臟手術之後，患者進行複雜手術後死在手術台上。

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