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金山打擊零售業盜竊 11月下旬迄今逮60人

編譯組／舊金山16日電
年節將至，舊金山警察潛伏逮捕入店盜竊犯。（美聯社）
年節將至，舊金山警察潛伏逮捕入店盜竊犯。（美聯社）

官員們16日說，過去一個月裡，一群舊金山警察被安排在全市的各種雜貨店、藥店和服裝店，努力打擊發生在零售業的盜竊行為。自11月下旬以來，舊金山警察局已逮捕60人，有13起重罪案件，及超過47起輕罪傳票。

副局長維斯瓦尼（Raj Vaswani）稱，這項行動計畫將持續到2023年1月。這次行動還包括Old Navy、Target、Whole Foods、CVS、Walgreens和Macys的分店。

舊金山市長布里德（London Breed）在一份聲明中說：「這樣的行動不僅僅逮捕和起訴，還發出一個信息，在舊金山如果你越界，就會嘗到後果。這個城市必須有問責制，我們將繼續加強與零售商的夥伴關係，以解決他們商店的盜竊問題，為居民和員工創造更安全的空間」。

警方說，在60名被捕者中，約有一半人被教育釋放，其餘的人則因各種零售盜竊罪被起訴；包括商業入室盜竊、小偷小摸和重大盜竊。

維斯瓦尼補充，這個從舊金山市中心開始的協同努力，現在已擴大到整個城市的零售商店。警察局發言人羅辛格（Adam Lobsinger）表示，「零售盜竊不是一種無受害人的犯罪，它傷害了本地企業、傷害了我們的員工、傷害了那些為養家餬口購物的人們，它傷害了那些依賴鄰里藥店的老年人」。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）在一份聲明中說：「解決零售盜竊問題，是我辦公室的一個優先事項，我們一直與舊金山警方密切合作，以確保在所有案件都被追究責任以及適當的懲處結果。」

Safeway發言人稱，該公司為了應對盜竊案，已改變商店的營業時間，並在一些商店增加安全屏障，該公司將繼續與舊金山警方合作開展這項行動。Gap公司也表示，該公司將繼續「與灣區有組織零售犯罪作鬥爭」，稱與執法部門的合作是「至關重要的」。

查緝入店行竊和零售盜竊，對警方來說是相對困難的，因為許多商店沒有向警方報告所有的入店行竊事件，而且員工往往被告知，不要與入店行竊者發生肢體衝突。

儘管如此，當商店將洗髮水和牙膏等物品都上鎖時，零售盜竊無疑是舊金山公共安全辯論中的一個熱點。

舊金山 警察 零售商

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