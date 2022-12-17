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芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

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880公路華童遭槍擊案 3嫌將被控謀殺、持有槍枝等重罪

記者張曼琳／屋崙報導
里爾登表示，不管是13個月還是13年，要為吳家伸張正義。（KTVU電視台畫面）
里爾登表示，不管是13個月還是13年，要為吳家伸張正義。（KTVU電視台畫面）

去年11月，光天化日下導致23個月大的華裔男童Jasper Wu中彈身亡的3名舊金山幫派的嫌犯：34歲傑克森（Johnny Jackson）、24歲比恩斯（Ivory Bivins）及22歲格林（Trevor Green），日前已落網收押。還有一名涉事嫌犯Keison Lee，上月在一場與此案無關的事件中槍身亡。

★四人涉案 一死三落網

這場悲劇發生在去年11月6日下午2時左右，住在菲利蒙的Jasper和母親安笑笑，駕駛一輛白色凌志轎車行經880公路南下，在近Filbert街路段時遭流彈波及。不到兩歲的Jasper被從車前擋風玻璃的射來的子彈擊中，送往附近的屋崙兒童醫院「UCSF Benioff Children's Hospital」搶救無效死亡。現場調查人員詢問目擊者並取得證據，很快得知在880公路北行車道上，兩輛汽車之間發生槍擊事件。

34歲傑克森為3名舊金山幫派嫌犯之一。（NBC電視台畫面）
34歲傑克森為3名舊金山幫派嫌犯之一。（NBC電視台畫面）

根據地檢辦公室聲明，22歲的格林和24歲的比恩斯，今年3月在康曲柯士達縣（Contra Costa County）一件未被說明的事件中遭逮捕，現將被轉交到阿縣拘留。而傑克森在本周三（14日）因另一份逮捕令被捕，日前已在屋崙Wiley Manuel法院提審。另一名涉案者是當時一輛轎車司機Keison Lee，上月在東屋崙發生的槍擊事件中身亡。

去年不幸離世的華裔男童Jasper Wu。（ABC電視台畫面）
去年不幸離世的華裔男童Jasper Wu。（ABC電視台畫面）

★子彈卡座椅 悲劇難想像

根據「東灣時報」及電視台綜合報導，阿拉米達縣地檢長歐瑪莉（Nancy O'Malley）周四（15日）下午，在屋崙Rene C. Davidson法庭宣布，將以謀殺、向有人的住宅或車輛開槍、持有槍枝重罪指控三名嫌犯。比恩斯和格林還被加控串謀犯罪及街頭幫派合謀罪。

歐瑪莉地檢長說，當Jasper和母親正行駛在高速路上時，「突然間，無法想像的事情發生了；一顆子彈穿過前擋風玻璃，擊中小Jasper的頭部，他當場死亡，子彈卡在Jasper（兒童）汽車座椅的後面。」她補充道：「為何會發生這樣的悲劇呢？事發時下午兩點剛過，兩個敵對的幫派在880公路北行路發生一輪槍戰。」

歐瑪莉透露，22歲的格林為東灣Richmond居民，24歲的比恩斯為Vallejo居民，二人均為舊金山西增（Western Addition）區的幫派成員；案發當日，他們駕駛深色英菲尼迪（Infiniti）G35與一輛深灰色的Nissan Altima轎車交火。在深灰色的Nissan汽車中坐著的，是34歲的傑克森和Keison Lee。

歐瑪莉感謝包括加州高速巡警（CHP）、屋崙警局在內的所有調查人員的努力和合作。警員從880公路北行車道上的找到自動突擊長槍射出的彈殼，同時根據事發當日駕駛Nissan轎車的司機Keison Lee因後背槍傷現身舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）的紀錄，最後找到涉案的「千瘡百孔」的Nissan Altima轎車。

歐瑪莉補充道：「這是最糟糕的噩夢，是槍枝暴力，尤其是幫派槍枝暴力的惡果，讓無辜的人被捲入交火之中；吳家和他們的孩子，被如此毫無意義的暴力槍擊殺害，這樣的可怕的噩夢，永遠無法被撫平。」

她表示，她將在退休後，繼續為反對槍枝暴力工作。「我認為任何（家庭）失去孩子都是至關重要的大事情。我將繼續為受害者的權利而戰，我將繼續盡我所能，確保沒有任何家庭會像吳家人一樣遭受失去親人的痛苦。」

★警緝兇不管13月或13年 

加州高速公路巡警局助理局長里爾登（Jason Reardon）讚揚調查人員的頑強精神，與其他執法機構的協調，以及在處理悲慘槍擊事件時的沉著冷靜。里爾登說：「在接到那通可怕的電話後，接下來的13個月裡，CHP的特別調查組和金門分部的調查人員，夜以繼日地工作，為的就是做好地檢長今日起訴準備。」他還補充：「數百小時的個案工作，結束了該案調查，我為所有參與其中的人感到驕傲。」

但他並沒有分享更多有關導致嫌犯被捕和其他關於案件的相關信息，表示會在適當的時候在法庭上公布細節。他說，灣區駕駛對道路安全有擔憂，但他相信執法機構有能力、奉獻精神和資源來解決這些犯罪問題。

在被媒體問及為何該案調查需要花費如此長的時間時，里爾登回應：「確保在法庭上能證明該案件，排除合理懷疑，並將其提供給地檢長，讓他們可以提出指控並定罪，這就是我們所追求的。」他強調：「這需要時間，也證明調查人員所做出的辛勤工作，不管是13個月還是13年，我們要為這個家庭伸張正義。」

地檢長歐瑪莉透露，子彈就卡在兒童座椅後，本次事件令人「無法想像」。（KTVU電視...
地檢長歐瑪莉透露，子彈就卡在兒童座椅後，本次事件令人「無法想像」。（KTVU電視台畫面）

幫派 屋崙 槍擊

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