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聖他克拉拉縣經濟強勁 3年增19%…遠超西雅圖、奧斯汀

編譯組／灣區16日電
矽谷所在地的聖他克拉拉縣，GDP三年來增加近20%，遠超西雅圖、奧斯汀。(Getty Images)
矽谷所在地的聖他克拉拉縣，GDP三年來增加近20%，遠超西雅圖、奧斯汀。(Getty Images)

最新公布數據顯示，矽谷作為經濟強勢力量，在整個疫情期間處於領先地位，勝過美國南部與西南部地區太陽地帶(Sunbelt)與太平洋西北地區的競爭對手，例如西雅圖、奧斯汀等城市所在郡縣。

根據本月公布國內生產總值(GDP)數據，聖他克拉拉縣於2019-2021年期間，是全國擁有超過50萬民居民地區中、GDP增長最快地區，近三年來增加19%，從3070億元增至3820億元。

GDP是衡量一個地區生產所有產品與服務的指標，聖他克拉拉縣GDP約莫同等於馬來西亞整個經濟體，或是超過摩洛哥、斯洛伐克(Slovakia)與衣索匹亞的經濟總合。若聖縣獨立成一個國家，它將成為世界第38大經濟體。

然而，儘管矽谷排名第一、處於領先地位，但競爭對手成績仍讓人印象深刻。排名第二是在奧斯汀的特拉維斯縣(Travis County)，被稱為「矽山」(Silicon Hills)的新興技術中心，三年期間GDP增長14%，從1090億元增至1290億元。西雅圖金恩縣(King County)、也就是微軟與亞馬遜總部所在地，波音公司也在該縣與周邊地區發展業務，GDP亦增長13%，從2770億元增至3280億元。

巴洛阿圖「加州經濟研究中心」(Center for Continuing Study of the California Economy)主任李維(Stephen Levy)表示，灣區過去幾年表現相當不錯，今年數據顯示矽谷快速增長與收入嚴重不平等情況，也揭示科技業如何在持續疫情期間，維持現金流動。

去年數據顯示，聖縣為灣區唯一在新冠疫情第一年，GDP仍實現正增長的縣。今年數據表明，聖縣經濟在疫情的第二年更為成功，從2020年的4.7%增長至2021年的13.3%。聖縣去年GDP大幅反彈僅次於舊金山，其從-0.2%大幅反彈至14%，此為去年全國144個人口大縣中增幅最大，歸因於舊金山市的金融與保險業。

不過，專家表示，雖然2022年數據預期對聖縣有利，但隨著科技業裁員、可能出現經濟衰退與高利率跡象，明年可能失去「造王者」(kingmaker)地位，或至少會出現平穩或輕微下滑。

「灣區委員會」(Bay Area Council)資深主任魯道夫(Sean Randolph)展望2023年，指出將看到不同景象。截至12月初，聖縣科技與生技業有大批員工被解雇。聖縣科技業聚集，可能導致明年GDP降幅最大，成為全美重災區之一。此外，矽谷創投也出現大幅下滑。

但也有其他專家保持樂觀。李維表示，儘管科技業裁員成為頭條新聞，但聖縣失業人數仍低。根據加州就業發展部11月最新數據，聖縣與馬連縣失業率同為2.2%。此外，科技公司正持續建造辦公空間，門羅公園市議會近來批准Meta重大項目，將在Belle Haven社區120萬平方英尺地點，發展辦公、住家與零售空間。他認為，儘管2023年發展變緩，裁員並不代表矽谷技術主導地位或增長將終結。

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