聖他克拉拉縣經濟強勁 3年增19%…遠超西雅圖、奧斯汀

矽谷所在地的聖他克拉拉縣,GDP三年來增加近20%,遠超西雅圖、奧斯汀。(Getty Images)

最新公布數據顯示,矽谷 作為經濟強勢力量,在整個疫情 期間處於領先地位,勝過美國南部與西南部地區太陽地帶(Sunbelt)與太平洋西北地區的競爭對手,例如西雅圖、奧斯汀等城市所在郡縣。

根據本月公布國內生產總值(GDP)數據,聖他克拉拉縣於2019-2021年期間,是全國擁有超過50萬民居民地區中、GDP增長最快地區,近三年來增加19%,從3070億元增至3820億元。

GDP是衡量一個地區生產所有產品與服務的指標,聖他克拉拉縣GDP約莫同等於馬來西亞整個經濟體,或是超過摩洛哥、斯洛伐克(Slovakia)與衣索匹亞的經濟總合。若聖縣獨立成一個國家,它將成為世界第38大經濟體。

然而,儘管矽谷排名第一、處於領先地位,但競爭對手成績仍讓人印象深刻。排名第二是在奧斯汀的特拉維斯縣(Travis County),被稱為「矽山」(Silicon Hills)的新興技術中心,三年期間GDP增長14%,從1090億元增至1290億元。西雅圖金恩縣(King County)、也就是微軟與亞馬遜總部所在地,波音公司也在該縣與周邊地區發展業務,GDP亦增長13%,從2770億元增至3280億元。

巴洛阿圖「加州經濟研究中心」(Center for Continuing Study of the California Economy)主任李維(Stephen Levy)表示,灣區 過去幾年表現相當不錯,今年數據顯示矽谷快速增長與收入嚴重不平等情況,也揭示科技業如何在持續疫情期間,維持現金流動。

去年數據顯示,聖縣為灣區唯一在新冠疫情第一年,GDP仍實現正增長的縣。今年數據表明,聖縣經濟在疫情的第二年更為成功,從2020年的4.7%增長至2021年的13.3%。聖縣去年GDP大幅反彈僅次於舊金山,其從-0.2%大幅反彈至14%,此為去年全國144個人口大縣中增幅最大,歸因於舊金山市的金融與保險業。

不過,專家表示,雖然2022年數據預期對聖縣有利,但隨著科技業裁員、可能出現經濟衰退與高利率跡象,明年可能失去「造王者」(kingmaker)地位,或至少會出現平穩或輕微下滑。

「灣區委員會」(Bay Area Council)資深主任魯道夫(Sean Randolph)展望2023年,指出將看到不同景象。截至12月初,聖縣科技與生技業有大批員工被解雇。聖縣科技業聚集,可能導致明年GDP降幅最大,成為全美重災區之一。此外,矽谷創投也出現大幅下滑。

但也有其他專家保持樂觀。李維表示,儘管科技業裁員成為頭條新聞,但聖縣失業人數仍低。根據加州就業發展部11月最新數據,聖縣與馬連縣失業率同為2.2%。此外,科技公司正持續建造辦公空間,門羅公園市議會近來批准Meta重大項目,將在Belle Haven社區120萬平方英尺地點,發展辦公、住家與零售空間。他認為,儘管2023年發展變緩,裁員並不代表矽谷技術主導地位或增長將終結。