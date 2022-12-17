桑尼維爾市議員選舉…王俊人只輸1票 要求第3次計票

王俊人表示，如果這次選舉教會他一件事，那就是在真正結束之前，一切都不會結束。（本報檔案照）

由於相差對手僅有一張選票，桑尼維爾第三區華裔 候選人王俊人（Justin Wang）近日要求選務局再次手動重計選票。王俊人說：「如果我落後200張，我肯定不會這樣要求。但是我們的選票太接近了，重新計票是合理的訴求。」

王俊人表示，如果結果相反，對手也會做相同的事。今年是桑尼維爾市首次採用機器計票，當票數差距小於25張時，將觸發手動重新計票的機制。在第一次手動重計中，計票結果並未發生改變。根據聖縣和加州 的規定，候選人擁有一次重新計票的權利，但所產生的費用需要候選人自掏腰包。

目前，該市選務處已經接受王俊人的申請。只有當競選結果發生反轉，選務處才會支付重計的費用。選務處發言人戈爾濤（Steve Goltiao）預計，重計選票每天產生的費用大約為1萬2000元，重計第三選區共5625張選票將花費兩天的時間。

王俊人表示，重計選票符合候選人的利益，也符合所有第三區選民和居民的利益，確保競選結果的準確。該市經理卡納罕（David Carnahan）說，這是桑尼維爾歷史上最為接近的一次選舉。

對手斯里尼瓦桑（Murali Srinivasan）注意到王俊人的請求，表示相信選務局的計票結果。

「要求重新計票是他的權利，選務處也確實這麼做了，然而得到的結果是一樣的。」斯里尼瓦桑說，「他難道期待這次會有任何改變？」

斯里尼瓦桑表示，王俊人的代理律師還要求選務處審查「爭議選票」(Challenged Ballots)，即計票員無法通過選票上的簽名核實選民身份時，就會被認為是爭議選票。

選務處會要求爭議選票的選民在計票前再填寫一份表格，以驗證真實性。斯里尼瓦桑說，這又要增加一天的計票時間，每天增加8000元花費。

王俊人表示，他目前正在辦理個人貸款 ，以支付相關費用，同時也會尋求朋友和支持者的援助。「如果這次選舉教會我一件事，那就是在真正結束之前，一切都不會結束。」王俊人說，「無論結果如何，我都感到滿意，我非常尊重斯里尼瓦桑的工作。」