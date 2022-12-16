山東僑社 贈舊金山圖書館200本中英雙語圖書

贈書儀式在舊金山市立圖書館三樓的中國苑舉行。（記者王子涵╱攝影）

山東省人民對外友好協會15日向舊金山 市立圖書館 贈予200本中英雙語圖書，內容涵蓋中國文化、文學、歷史等諸多方面，為當地讀者更多了解中國、體味齊魯的獨特魅力創造機會。舊金山圖書館館長玄柏高（Michael Lambert）、中國駐舊金山總領事張建敏、文化參贊翟德玉、北加州 山東同鄉會會長于海燕、美中交流促進會會長張汝惟等人出席贈書儀式。

于海燕表示，山東省歷史文化悠久，素有「孔孟之鄉，禮儀之邦」的美譽。多年來，山東省與加州在經濟、文化、教育等多個領域開展了豐富的合作交流。她希望通過此次捐書活動，以書為媒，讓舊金山的讀者更好地了解美麗中國，了解好客山東，進一步促進兩地的人文交流。

200本中英雙語圖書涵蓋中國文化、文學、歷史等諸多內容。（記者王子涵/攝影）

張建敏表示，贈書活動讓他想起兩位山東人，孔子與莫言：「哲學家孔子的言行和教導至今還在影響中國人民的價值觀。諾貝爾文學獎獲得者莫言的作品被翻拍為多部電影，在國際上引起不小的反響。」

玄柏高對贈書表達感謝，表示贈書將歸入230萬本藏書，服務舊金山市的讀者們。（記者王子涵╱攝影）

張建敏指出，所贈圖書的內容涵蓋多個領域，他歡迎讀者在閱讀後來到中國遊覽，領事館會全力協助。

北加州山東同鄉會會長于海燕（右）獲感謝狀。左為玄柏高。（記者王子涵/攝影）

玄柏高對贈書表達感謝，表示華裔社區是舊金山重要的一部分，舊金山市立圖書館的多個分支都配有講國語和廣東話的管理員，並且主館三樓還設有中國苑。「這200本贈書將歸入230萬本藏書，服務舊金山市的讀者們。」

舊金山圖書館館長玄柏高(左)向總領事張建敏交談。（記者王子涵/攝影）

玄柏高表示，圖書館全年都有舉辦讀書活動，加強亞太裔和非裔社區的文化交流。使用率最高的華埠圖書館在今年也得到州府的撥款進行翻修。項目計畫在2023年收集聽取社區的建議，在年底關閉圖書館開始施工，最終於2024年再次開放。施工期間將開設臨時圖書館供華埠居民使用。

于海燕希望，通過此次捐書活動，以書為媒，讓舊金山的讀者更好地了解美麗中國，了解好客山東，促進兩地的人文交流。（記者王子涵/攝影）