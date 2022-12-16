金山教委會承諾每月討論學生福祉 跳票

舊金山學區矢言改善學生學業成績，但目前尚未達標。 （美聯社）

舊金山教育 委員會在本學年早些時候承諾，從12月開始，每月會議的一半時間將用來討論有關學生成就和福祉的話題。然而，在本月的第一次也是唯一一次委員會例會上，他們沒有做到。學區 官員表示，他們將在未來履行承諾。

13日的會議議程中沒有任何與學生成就有關的內容，重點是財務和其他行政問題，委員會還聽取了移民教育和印第安人教育家長諮詢小組的發言。

「舊金山家長聯盟」（SF Parent Action）是當地的基層組織，一直在推動學區優先考慮學生的需求。其執行董事多德森（Meredith Dodson）說，承諾就是承諾，「如果委員會做出承諾—花50%的時間裏談論學生的成績，如果他們真的想重新獲得家庭的信任，就應該兌現這一承諾。我們期望未來的會議能有所不同，並看到他們開始履行他們的承諾」。

學區總監韋恩（Matt Wayne）說，履行承諾將從1月份開始，目標包括將三年級的閱讀能力從今年的52%提高到未來五年的70%；八年級的數學水平應從42%提高到65%；十二年級學生中70%將為大學和職業做好準備，而不是58%。但他稱需要時間來確保評估與目標相匹配，之後的具體實施以達到這些里程碑也需假以時日。

在2月份成功罷免了三名教教後，新的教育委員會在6月份以書面形式確定了其優先事項：「首先，學校系統的存在是為了提高學生的成就，這是學校系統存在的唯一原因。

學生成就包括衡量學生掌握了什麽或能夠做什麽，這涵蓋了閱讀、數學、問題解決、藝術和其他領域的不同科目。為了做好這項工作，委員會制定了目標，並施加了防範，以確保對此目標的不懈關注。

在過去，每個月只有不到1%的委員會會議時間花在討論學生成就上；近年來，將會議一半時間用於討論學生的表現的想法越來越受歡迎，研究表明，高績效地區的學校委員對此會都很重視。

委員會主席林謙悅（Jenny Lam）說，委員會完全承諾每月用一半的會議時間來關注學生的進步，並補充說，「這在現在和將來都是一個優先事項和重點」。

未來幾個月委員會如何評估這一進展，家庭和社區成員將能對此一覽無遺。