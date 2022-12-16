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加州全保圓桌會議：亞裔無保險者7.0% 低於加州水平

記者王子涵／舊金山報導
加州全保邀請亞裔醫療保健界領袖在舊金山美亞輔鄰社召開圓桌會議。（記者王子涵/攝影）
加州全保邀請亞裔醫療保健界領袖在舊金山美亞輔鄰社召開圓桌會議。（記者王子涵/攝影）

加州全保（Covered California）15日邀請亞裔醫療保健界領袖在舊金山美亞輔鄰社召開圓桌會議，鼓勵灣區無保險民眾根據可負擔健保法（Affordable Acre Act）登記投保健康保險。

今年是加州全保第十次公開登記投保。執行長奧爾特曼（Jessica Altman）說：「加州全保在過去十年來努力不懈，全心全意為加州各個族裔團體和社區提供獲得醫療照顧的渠道，我們深以為榮。」

加州全保邀請亞裔醫療保健界領袖在舊金山美亞輔鄰社召開圓桌會議。（記者王子涵/攝影...
加州全保邀請亞裔醫療保健界領袖在舊金山美亞輔鄰社召開圓桌會議。（記者王子涵/攝影）

加州全保自2013年首度推出公開登記投保至今，共有520萬民眾取得至少1個月的健康保險。加州全保投保總數增長超過40%，其中亞裔民眾增長超過45%。

根據加州健康訪問調查結果顯示，加州亞裔無保險者在2021年的比率為7.0%，已低於平均水平，但族裔間存在明顯差距，新移民群體無保險者比例較高。

據統計，印度裔投保人數增長90%，華裔增長77%，菲律賓裔增長47%。「想要了解美國的醫療系統，是一個十分複雜的過程，尤其是對於新移民而言。」加州健康訪問調查首席調查員、加大洛杉磯分校健康政策研究中心負責人Ninez Ponce醫生說：「可負擔健保法和加州全保以免費多語言協助的方式，幫助居民找到市場上符合條件的保險計畫，或申請加州醫療補助的白卡計畫（Medi-Cal），這會令整個過程輕鬆許多。」

「我們的目標就是縮小社區間的差異，與社區展開重要對話，為加州全保未來的工作提供指導。」奧爾特曼說。

加州全保中文代表呂文昭（Wendy McAnelly）表示，約九成的申請者可以得到可負擔健保法的補助，三分之二從加州全保購買保險的民眾，可以享受最低每月十元以下的保險計畫。

保險計畫的等級分為白金、金、銀和銅，若華人居民擔心信息過於複雜或有語言障礙，加州全保的8000名中文代表會提供協助，幫助華人找到最適合的保險計畫。

呂文昭指出，只有通過保險代表以及線上申請的方式，才能獲得加州全保的補助。補助與收入、家庭人數以及地區有關，在購買保險前，民眾可登錄加州全保網站，計算得到補助的金額。

她強調，明年起全年未上保險的家庭，成年人將罰款最低850元，18歲以下子女罰款最低425元。一個四口之家如果整年沒有保險，將面臨至少2550元的罰款，為歷年來最嚴格。

若居民計畫在明年1月1日保險生效，最晚要在12月31日進行申請，加州全保公開登記窗口將在1月31日關閉。居民可登入CoveredCA.com進行了解，或撥打（800）300-1533（普通話/國語），或（800）339-8938（粵語）進行諮詢。

加州全保執行長奧爾特曼。（加州健保提供）
加州全保執行長奧爾特曼。（加州健保提供）

加州 保險 亞裔

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