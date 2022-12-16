加州全保圓桌會議：亞裔無保險者7.0% 低於加州水平
加州全保（Covered California）15日邀請亞裔醫療保健界領袖在舊金山美亞輔鄰社召開圓桌會議，鼓勵灣區無保險民眾根據可負擔健保法（Affordable Acre Act）登記投保健康保險。
今年是加州全保第十次公開登記投保。執行長奧爾特曼（Jessica Altman）說：「加州全保在過去十年來努力不懈，全心全意為加州各個族裔團體和社區提供獲得醫療照顧的渠道，我們深以為榮。」
加州全保自2013年首度推出公開登記投保至今，共有520萬民眾取得至少1個月的健康保險。加州全保投保總數增長超過40%，其中亞裔民眾增長超過45%。
根據加州健康訪問調查結果顯示，加州亞裔無保險者在2021年的比率為7.0%，已低於平均水平，但族裔間存在明顯差距，新移民群體無保險者比例較高。
據統計，印度裔投保人數增長90%，華裔增長77%，菲律賓裔增長47%。「想要了解美國的醫療系統，是一個十分複雜的過程，尤其是對於新移民而言。」加州健康訪問調查首席調查員、加大洛杉磯分校健康政策研究中心負責人Ninez Ponce醫生說：「可負擔健保法和加州全保以免費多語言協助的方式，幫助居民找到市場上符合條件的保險計畫，或申請加州醫療補助的白卡計畫（Medi-Cal），這會令整個過程輕鬆許多。」
「我們的目標就是縮小社區間的差異，與社區展開重要對話，為加州全保未來的工作提供指導。」奧爾特曼說。
加州全保中文代表呂文昭（Wendy McAnelly）表示，約九成的申請者可以得到可負擔健保法的補助，三分之二從加州全保購買保險的民眾，可以享受最低每月十元以下的保險計畫。
保險計畫的等級分為白金、金、銀和銅，若華人居民擔心信息過於複雜或有語言障礙，加州全保的8000名中文代表會提供協助，幫助華人找到最適合的保險計畫。
呂文昭指出，只有通過保險代表以及線上申請的方式，才能獲得加州全保的補助。補助與收入、家庭人數以及地區有關，在購買保險前，民眾可登錄加州全保網站，計算得到補助的金額。
她強調，明年起全年未上保險的家庭，成年人將罰款最低850元，18歲以下子女罰款最低425元。一個四口之家如果整年沒有保險，將面臨至少2550元的罰款，為歷年來最嚴格。
若居民計畫在明年1月1日保險生效，最晚要在12月31日進行申請，加州全保公開登記窗口將在1月31日關閉。居民可登入CoveredCA.com進行了解，或撥打（800）300-1533（普通話/國語），或（800）339-8938（粵語）進行諮詢。
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