Sand Hill聯合教會報佳音 商場分送禮物

Susanna談起信仰充滿喜樂，滔滔不絕。（記者李榮／攝影）

聖誕佳節即將到來，傳統上年底時節就是團聚歡慶，以及互相分享、報佳音的時節。由基督教教友、地產開發商Sand Hill Property Company東主Peter Pau以及Susanna Pau支持的基金會聯合多個教會與組織，將於12月17日與18日在庫比蒂諾中信廣場、密爾比達 環球廣場，以及東灣的Richmond東太平洋商埸，舉辦免費灣區 商場聖誕報佳音贈禮活動。另外，在12月24日的10時至下午1時則會在屋崙 富興中心，報佳音贈禮物。基金會預估，這次已準備2000份聖誕禮物，分送喜悅給參與的民眾。

從事地產開發業已經數十年的Peter Pau與Susanna Pau，多年努力下已成為灣區最大的開發商之一，但一路上困難與風雨也沒少過，還好有信仰陪伴，兩人才過關斬將，突破種族天花板與小蝦米對上大鯨魚的不平等爭議。在商業之外，兩人長期奉獻，並且支持慈善成立The SHP Foundation，關注遊民與其他許多社會問題。

「我是第三代的基督徒。小時候我們家很窮，家中六個人睡一間房間。但是，家中充滿了愛，是很快樂的時間。」Susanna指出，後來事業穩定後開始投入社會回饋，但一直很低調，因為「基督徒知道，左手做的事右手不需要知道。」

她表示，基金會已經成立23年，只是很少公開宣傳，畢竟做好事本來就是應該的。今年舉辦報佳音贈禮，希望更多人參與，「也許是時候出來說說我們的感受，帶來一些愛與歡樂。」

談到信仰就滔滔不絕的Susanna指出，人生到了一個階段，其實多少能體會許多事並非自己能夠控制，信仰的力量很關鍵。1995年時大華超市要來灣區，剛好她與Peter買了準備中的中信廣場，但當時手中又有其他項目在進行，忙到不可開交。一切困難也都是靠禱告與神的指引解決，「人在世間最重要先搞清楚，你從哪裡來？你在世間做什麼？你要到哪裡去？可以回答這些問題，就不會有太大的壓力，反正我們是神的子民，喜樂面對人生變化。」

前兩年才在巴洛阿圖蓋了新辦公大樓將公司總部遷入的Susanna接著指出，在富裕的巴洛阿圖旁邊就是條件較差的東巴洛阿圖，很多家庭經濟上很困難，而許多小孩們更是除了窮困以外，還面臨巨大的心理壓力。像是有些人要去富裕的上學時，得要面對同儕比較，甚至還有人因此想要自殺。慈善與基金會的力量就是期望能幫助社會，改變將來。

Susanna說，正因為過去幾年苦痛為人們帶來的焦慮、恐懼與失望，因此基督徒更希望透過大家熟悉的聖誕音樂與詩歌，分享耶穌降生為世人帶來平安的信息。報佳音同時也發放一些表達心意的禮物，讓大家獲得鼓勵與安慰，並且得到對生命的盼望，「值得一提的是，我們這群接近100個基督徒，雖然彼此未必認識對方，卻因為有同一心思意念向人分享和平福音，在短短兩星期內就一呼百應，同心協力安排今次灣區商場聖誕報佳音贈活動。」

她表示，聖誕報佳音是西方文化的傳統，預計在17日上午11時至下午2時，於庫比蒂諾中信向廣場店家報佳音，送禮物包，活動由中國信託佈道會、聖荷西基督徒會堂、生命河靈糧堂、聖荷西中華歸主教會、基督工人神學院等共五家教會和機構負責。18日中信廣場活動的時間，則為下午2時至4時30分。

17日在密爾比達環球廣場（Milpitas Square）報佳音時間為中午12時至下午1時30分。當天有報佳音、個人談道、送造型氣球、禮物包和福音單張。活動由方舟浸信教會負責，密爾比達新選出的市長孟達諾（Carmen Montano）也會親臨，並與民眾同唱「奇異恩典」。隔天18日中午12時至下午2時，也會有報佳音、送禮物包以及福音單張。由匯點教會負責。

東太平洋商埸17日的活動則是上午11時至下午3時。當天會有報佳音、個人談道、分享信息、送禮物包和量血壓。活動由中國信託布道會、灣區華人聖經教會、宣道會忠愛堂、Hayward中華歸主教會、角聲佈道團、灣區基督徒短期宣教訓練中心共六家教會和機構負責。

屋崙富興中心的報佳音贈禮物活動訂於12月24日的10時至下午1時。由角聲佈道團、灣區基督徒短期宣教訓練中心兩機構負責。

另外，基金會也強調，在場人士若有事情需要有人祈禱，主辦單位會即時派出代禱勇士禱告。