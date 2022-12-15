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VTA槍擊調查：慘案難以避免…受害家屬：沒有證據

記者王子涵／舊金山報導
槍支威脅事件在VTA大規模槍擊案的6個多月後再次發生。（本報檔案照）
槍支威脅事件在VTA大規模槍擊案的6個多月後再次發生。（本報檔案照）

發生在去年5月底的聖他克拉拉谷交通局（VTA）槍擊慘案有了最新的調查結果，一家由VTA董事局聘請的律所經過長達17個月的調查後得出，當局無法根據槍手先前的異常行為阻止槍擊的發生。

因對職場矛盾感到不滿，57歲的VTA維修員工卡西迪（Samuel Cassidy）在2021年5月26日早晨，槍殺了正在晨間例會會議室休息的六名同事，以及臨近辦公樓內的三人，隨後自我了結。這是近年來灣區最嚴重的大規模槍擊案。

共六頁的報告指出，卡西迪在槍擊的幾個月前後曾表現出反復的對抗行為，但並不足以讓VTA關注到。報告並未談及，卡西迪對於同事是否構成威脅。在槍擊發生前，曾至少一位員工向主管反應，擔心卡西迪會「發狂」。

調查員扎科布（Morin Jacob）寫到：「沒有證據表明，VTA的員工或主管事先知道卡西迪的槍擊計畫，進而阻止事件的發生。」

該調查是由舊金山Liebert Cassidy Whitmore律師事務所進行，該機構由VTA董事會直接聘請。VTA外務部主管勞森（Jim Lawson）表示，卡西迪在工作中與同事發生過多次衝突，其中包括在2020年責罵一位女同事，但因此就懲戒或解僱卡西迪是不合理的。

「這一事實不足以獲得限制令或採取進一步行動。」他說：「事後諸葛亮是不可取的。」

聖谷交通局外務長勞森表示，卡西迪先前的行為不足以讓當局懲戒或解僱他。（聖谷交通局...
聖谷交通局外務長勞森表示，卡西迪先前的行為不足以讓當局懲戒或解僱他。（聖谷交通局提供）

在被問及VTA如今是否會以不同的方式處理辱罵案件時，勞森表示，員工會得到咨詢服務。「我保證，如今的咨詢工作嚴格許多。」

該調查遭到受害者家屬及其他VTA員工的反對，他們表示，卡西迪在幾個月前就已經變得十分好鬥，惡劣的工作文化致使槍手「陷入困境」。11月，VTA以800萬元與受害者家屬達成和解。

代表受害者家庭的律師奎利亞姆（Gary Gwilliam）表示，VTA出示的報告是自私和片面的，根本不值得評論。「報告中沒有出現任何證人的證詞，除了VTA所雇用的律師觀點以外，沒有任何證據。」奎利亞姆說。

報告中包含了對47名證人的採訪，但沒有出現任何受害者家庭成員。

在與VTA達成和解後，其中八個受害者家庭還起訴了與VTA簽約的私人保安公司Allied Universal，以及聖縣警長辦公室。被槍殺的63歲的VTA員工Lars Lane的家人正獨立向VTA提出索賠。

大規模槍擊事件後，VTA努力恢復公共交通服務，並嘗試重建與受創傷的員工和主要工會間的信任。雖然VTA已經聘請專業顧問改進工作文化，但該機構仍在疫苗令問題上與工會發生爭執。一名公車司機最近也因涉嫌威脅要「開槍」而被迫退休

因對職場矛盾感到不滿，57歲的VTA維修員工卡西迪（Samuel Cassidy...
因對職場矛盾感到不滿，57歲的VTA維修員工卡西迪（Samuel Cassidy）在2021年5月26日早晨，槍殺了正在晨間例會會議室休息的六名同事，以及臨近辦公樓內的三人，隨後自我了解。（電視新聞截圖）

槍擊 灣區 退休

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