CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

在馬斯克發出陰謀論推文後，面臨嚴重攻擊和威脅的前推特安全主管羅斯據傳已逃離灣區住家。（美聯社）

知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），前推特 信任與安全部門（trust and safety）負責人已被迫逃離住家，因為馬斯克 （Elon Musk）對他的一連串批評，導致其人身安全威脅升級。

在馬斯克透過包括泰比（Matt Taibbi）和魏斯（Bari Weiss）等記者公布推特內部通訊的所謂「推特檔案」（Twitter Files）後，已於11月辭職的前推特信任與安全部門負責人羅斯（Yoel Roth）最近幾周面臨愈來愈嚴重的攻擊和威脅。

羅斯在推特的職務涉及處理敏感問題，包括在2021年凍結時任總統川普 的帳戶；12月12日，魏斯公布一系列據稱是推特內部文件的螢幕截圖，其中包括羅斯與他人討論是否該禁止川普使用帳戶，其他員工則質疑川普的推文是否違反推特的政策。

雖然馬斯克最初公開支持羅斯，但在羅斯離職後，他的立場很快就改變。

自「推特檔案」被公布後，羅斯成了被批評和攻擊的對象。馬斯克上周末推文支持一則毫無根據、指控羅斯同情戀童癖的推文，這顯然是陰謀論者在網路上攻擊他人慣用的手法。

一名熟悉羅斯情況的人告訴CNN，在馬斯克參與戀童癖陰謀論後，針對羅斯的威脅呈倍數激增。

羅斯上次成為公眾焦點，是在他2016年和2017年批評川普及其支持者的推文被公開時，這些推文被人用來當作羅斯和推特對川普有偏見的證據。

羅斯在2016年選舉日當天推文說：「我只想說，我們之所以避開那些投票支持種族主義橘子（racist tangerine，指川普）的州是有原因的。」

推特當時為羅斯辯護說：「沒有任何人應該對我們的政策或採取的行動負責。很遺憾看到個別員工因為公司決策被針對。」

在羅斯10月份還在推特工作時，馬斯克被問及羅斯的舊推文時說：「我們都曾發出一些有問題的推文，我比大部分人都多，但我要明確表示，我支持約爾（羅斯）。我認為他非常正直，我們都有權擁有我們自己的政治信仰。」

CNN在報導中沒有明確說出羅斯住在何處，但根據他的推特帳戶（最後更新時間是12月1日）和他的LinkedIn帳戶，他應該是住在灣區。