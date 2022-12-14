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加大罷工 階級大團結 恐引發新勞工運動

編譯組／綜合13日電
加大歷史性罷工可能在加州引發一場新勞工運動。（美聯社）
加大歷史性罷工可能在加州引發一場新勞工運動。（美聯社）

加大體系11月中旬發動大規模罷工第一天，卡車司機工會Joint Council 7 總裁羅賓維茲 (Jason Robinwitz) 披上卡車司機夾克，前往柏克萊加大Sproul廣場，加入現場數千名高等學府員工罷工活動。

羅賓維茲對現場罷工的加大員工說：「你們展示前所未見的力量，所有卡車司機支持你們，只要你們繼續站出來抗議，我們將繼續站在你的一旁。」他拿著麥克風，指向罷工群眾喊道：「我們知道只要奮戰不懈，我們將會....」現場數千加大罷工員工隨即高喊：「我們將會贏！」

數萬名加大體系研究員與助教11月14日起展開罷工抗議，要求加大校方增加薪資，改善工作情況。罷工代表指出，抗議期間，許多加大的課程與研究計畫將無法進行。

代表4萬8000名10所加大校園的UAW工會代表指出，一大批博士後學者、研究生、助教與校園職員展開罷工，並強調這是美國規模最大的校園罷工行動，加大校方採取不公平的協商政策，因此工會加大校園員工決定採行罷工。

卡車司機工會參與加大罷工後，隨後四周，許多不同類型工會亦紛紛加入；加大校園的木匠也放下工具，參與罷工活動，聯合包裹服務公司 (UPS)司機拒絕運送乾冰到各加大校園的實驗室，護士與其他服務員工也利用午餐時間前往罷工糾察線。與會人士稱，這是前所未見的階級大團結。

美國社會近年來出現罷工事件時，如亞馬遜公司倉庫員工罷工，或星巴克咖啡店員工罷工時雖然也曾引起全國性的反應，然這次加大體系罷工規模之大，形成反響前所未見，社會對所謂「勞方」將有新的解釋。

加大體系大罷工爆發之後，民眾對所謂「學術派」將有不同見解；一般人總以為「學術派」人士躲在象牙塔裡，與大眾隔離。現在情形完全不同了。聖他芭芭拉加大勞工史專家李克田斯坦 (Nelson Lichtenstein) 將這次加大罷工，拿來與通用汽車公司與福特汽車公司20世紀中期的「史詩性」(epic)罷工比美。

專家表示，經過這次罷工，社會對所謂「勞工」或「勞方」的解釋將有不同，過去每提到勞工時，一般人總會聯想到「煤炭工」 之類的工作者。現在UAW工會代表的大學校園員工高達6萬人，相對而言根據聯邦勞工統計，美國的煤炭工人總數才不過3萬8000人，因此有勞工代表指出，大學員工將成為下個世代的勞工。

研究生麥克朵納 (Maura McDonagh) 罷工期間擔任組織學生研究員工會集團工作；她說，不同階級團結一起，規模之大前所未見，雖然博士後學者與研究生已與校方達成協議，她對各社會階級大團結感到欣慰。

麥克朵納說，參與罷工階級之間沒有彼此鬥爭。如果卡車司機工會發動罷工，她將主動加入，因為卡車司機主動加入這次加大體系罷工活動。

罷工 勞工 汽車

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