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加州新冠有薪病假年底到期 快申請 最多80小時

編譯組／灣區12日電
加州新冠有薪病假政策年底到期，現在申請還不晚。(Getty Images)
加州新冠有薪病假政策年底到期，現在申請還不晚。(Getty Images)

冬季到來，越來越多的新冠變種病毒正在加州形成新的疫情，病例與住院人數持續上升，可能帶給工作與其他職務更多中斷情況。目前，加州居民現仍可申請新冠有薪病假，州立法人士與州長紐森已將其延長至年底，在到期前開始申請相當重要。

根據加州法律，雇用26名以上員工的加州公司，必須為今年因新冠相關原因而無法工作的員工、提供最多80小時的額外帶薪病假。較小規模的公司則例外。額外病假薪資，有別於加州雇主每年必須向大部分員工提供的至少三天病假。

紐森今年2月簽署成為法律的新冠病假薪資政策，最初訂於9月30日截止，但現已延長至12月底。加州員工可於12月31日之前申請最多80個小時的帶薪新冠病假。若本人或家人在月底生病，可領取福利至1月，只要索賠日期是在12月31日或之前開始。

若為擁有26名以上員工公司的加州雇主工作，就有資格享有新冠帶薪病假，無論移民身分為何。

此外，即使不是本人感染，也可以申請帶薪新冠假。這種情形包括：家人感染新冠、需要照顧他們；需要自疫苗接種(包括加強劑)恢復；需要請假接種疫苗；需要照顧接種疫苗或正自疫苗接種中恢復的家庭成員；正在照顧因隔離或新冠相關停課的孩子。根據政府文件，「家庭成員」包括子女、父母、配偶、註冊同居伴侶、祖父母、孫子女或兄弟姊妹。

在員工不超過25人的加州公司工作者，無資格享有新冠有薪病假，零工(gig workers)或獨立合約人員(independent contractors)也不具資格。

確定具資格可獲新冠有薪病假之後，下一步是確定申請哪種假期類型。根據新州法，雇主可使用兩種類型假期，每種最多可有40個小時。「A類型」(Bank A)提供最多40個小時假期，包括廣泛新冠相關申請。有關上述情況皆有資格獲得此種類型有薪假。「B類型」(Bank B)的範圍較窄。最多也可申請40小時假期，但必須向雇主提供檢測結果，顯示本人或家人檢測新冠陽性。

員工可在任何時間選擇以上任一假期，或同一時間選擇，取決於本人與家人的狀況。確定要申請哪種類型假期，下一步就是與雇主明確表明申請的類型。若要申請B類型，雇主可能會要求提供檢測陽性證明，應確保有家用檢測結果照片或PCR檢測結果。

若為兼職工作(part time)，也可獲有薪假，但不會與全職工作時的金額相同。休假是依照每周工作的小時數、按比例分配。此外，無論是在辦公室或在家工作，都可申請新冠有薪病假。

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