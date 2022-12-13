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馬斯克收購推特大裁員 舊金山市議會擬提警告

記者李怡／舊金山報導
本周舊金山市議會將討論向馬斯克的裁員政策提出正式警告。（記者李怡／攝影）
本周舊金山市議會將討論向馬斯克的裁員政策提出正式警告。（記者李怡／攝影）

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）收購總部位於舊金山推特（Twitter）公司後，大動作不斷。包括計畫首輪裁員25%，最多裁75%等。本周，舊金山市議會將討論向馬斯克的裁員政策提出正式警告。

在之前的中文媒體圓桌會議上，舊金山市長布里德接受本報提問時曾表示，為應對裁員，市府正在接觸推特公司，向被裁員工伸出橄欖枝，提供舊金山市、縣的工作機會，或其他類似高科技公司的工作。目前，舊金山市、縣職位空缺約達5000個。

與此同時，由市議員安世輝（Ahsha Safaí）領導的城市監管部門與舊金山市建築檢查局 (DBI)，將敦促Twitter遵守當地法律，並為想繼續留下來工作的門衛安保等基礎服務人員，提供工作崗位。

布里德曾表示，馬斯克收購推特後，推特上仇恨言論飆升，她很擔心推特上的種族或仇恨言論，助長仇亞犯罪。市府在舊金山市內已經投入大量資源，幫助護送計畫，提供社區大使和巡邏等服務。舊金山警局也逮捕了一些涉及仇恨犯罪的嫌犯，而地檢長謝安宜也表示，確保這些人被起訴，為犯罪付出代價。

根據華盛頓郵報等媒體報導，馬斯克收購推特後，最初計畫總共裁員75%。為避免員工拿到股票贈予的賠償金，首批裁員25%。布里德表示，馬斯克的特斯拉從加州獲得數十億元的稅收減免，當然他也做出偉大、創新、對環境友好的電動車。馬斯克收購總部位於舊金山的推特，這是另一家在市內獲得大量減稅的公司。「但推特一直有很多不確定的因素。現在這個收購已經通過了，我相信已經有一些人被裁員了。」

目前市府也正在與推特保持聯繫。考慮到其總部在舊金山，市府想知道推特的計畫是什麼。布里德說：「最初當我與推特的一些高管交談時，他們談到與其他公司共用辦公空間，可能是生物技術類公司。我們不確定他們是否會朝這個方向發展，不知道公司的新老闆（馬斯克）打算做什麼。但我的希望是，他至少會與我們合作，溝通這可能意味著什麼。」

推特 舊金山 馬斯克

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