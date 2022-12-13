馬斯克轟推特兒童性虐待內容嚴重 暗批前安全主管
馬斯克（Elon Musk）9日晚上在Twitter Spaces直播中對超過3萬名聽眾表示，他最近發現，推特的兒童性虐待內容問題非常嚴重，而解決這個問題將是他的首要任務。
馬斯克接著又在10日推文，歪曲了最近離職的前推特安全主管羅斯（Yoel Roth）博士論文的部分內容。馬斯克說：「看起來，約爾（羅斯）在他的博士論文中主張，應該讓兒童使用成人網路服務。」
事實上，羅斯在論文中說的是，由於許多青少年使用他們不應該使用的應用程式和網站，因此，這些平台在提供給成人使用的服務時，也應該提供內容較溫和的服務給青少年。
馬斯克還評論了羅斯一則舊推文。羅斯在這則推文中問道：「高中生能同意與老師發生性關係嗎？」羅斯並未回答自己提出的問題，只是提供一個關於華盛頓州最高法院裁決的報導文章連結，這項裁決可能判一名與年滿18歲的學生發生性關係的教師有罪。
馬斯克說：「這說明了許多事。」此舉讓許多網友對羅斯這則兩年前的舊推文做出回應，認為應該判羅斯入獄。
多名網路安全專家表示，馬斯克的言論讓羅斯面臨嚴重的人身危險。
哈佛大學法學院講師卡拉巴洛（Alejandra Caraballo）表示，馬斯克以匿名者Q（QAnon）陰謀論錯誤聲稱民主黨人和菁英分子正在經營兒童性虐待網路的方式，指控前主管有邪惡動機，可能導致公開是同性戀者的羅斯被槍擊。
馬斯克周末的言論似乎是為了反駁他接掌推特初期時遭受的批評。根據媒體報導，負責尋找、刪除推特上不當內容的員工人數已經減少，只有少數負責尋找、刪除兒童剝削內容的員工留下。
在馬斯克接掌推特前，就有人指控在推特上可以容易找到兒童色情內容。不過，由演員艾希頓庫奇（Ashston Kutcher）和黛咪摩爾（Demi Moore）創辦的打擊兒童性虐待非牟利組織Thorn，在去年的一份調查報告中表示，受訪的未成年人稱，他們在Snapchat、Instagram、YouTube、TikTok和Messenger上找到的「有害網路內容」，要比在推特上找到的還多。
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