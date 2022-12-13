馬斯克轟推特兒童性虐待內容嚴重 暗批前安全主管

馬斯克推文暗示，前安全主管羅斯無視推特上的兒童性虐待內容。（Getty Images）

馬斯克 （Elon Musk）9日晚上在Twitter Spaces直播中對超過3萬名聽眾表示，他最近發現，推特 的兒童性虐待內容問題非常嚴重，而解決這個問題將是他的首要任務。

馬斯克接著又在10日推文，歪曲了最近離職的前推特安全主管羅斯（Yoel Roth）博士論文的部分內容。馬斯克說：「看起來，約爾（羅斯）在他的博士論文中主張，應該讓兒童使用成人網路服務。」

事實上，羅斯在論文中說的是，由於許多青少年使用他們不應該使用的應用程式和網站，因此，這些平台在提供給成人使用的服務時，也應該提供內容較溫和的服務給青少年。

馬斯克還評論了羅斯一則舊推文。羅斯在這則推文中問道：「高中生能同意與老師發生性關係嗎？」羅斯並未回答自己提出的問題，只是提供一個關於華盛頓州最高法院裁決的報導文章連結，這項裁決可能判一名與年滿18歲的學生發生性關係的教師有罪。

馬斯克說：「這說明了許多事。」此舉讓許多網友對羅斯這則兩年前的舊推文做出回應，認為應該判羅斯入獄。

多名網路安全專家表示，馬斯克的言論讓羅斯面臨嚴重的人身危險。

哈佛大學法學院講師卡拉巴洛（Alejandra Caraballo）表示，馬斯克以匿名者Q（QAnon）陰謀論錯誤聲稱民主黨 人和菁英分子正在經營兒童性虐待網路的方式，指控前主管有邪惡動機，可能導致公開是同性戀者的羅斯被槍擊。

馬斯克周末的言論似乎是為了反駁他接掌推特初期時遭受的批評。根據媒體報導，負責尋找、刪除推特上不當內容的員工人數已經減少，只有少數負責尋找、刪除兒童剝削內容的員工留下。

在馬斯克接掌推特前，就有人指控在推特上可以容易找到兒童色情內容。不過，由演員艾希頓庫奇（Ashston Kutcher）和黛咪摩爾（Demi Moore）創辦的打擊兒童性虐待非牟利組織Thorn，在去年的一份調查報告中表示，受訪的未成年人稱，他們在Snapchat、Instagram、YouTube、TikTok和Messenger上找到的「有害網路內容」，要比在推特上找到的還多。