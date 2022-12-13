警局推安全交易區 年底網購添保障

密爾比達警局呼籲民眾多利用安全交易區。（密爾比達警局提供）

年底是購物旺季，許多人會趁機在網路上大採購，或者在佳節時期互贈禮物，可是常常之後發現自己不需要這些東西，便決定在網路上轉賣變現。同時，也有些人會專門趁年底時節，在網路上找私人賣家撿便宜買東西。然而，網路交易詐騙 事件頻傳，許多人也擔心與陌生人交易有一定的危險性。灣區部分城市警察 局設有「安全交易區」（Safe Exchange Zone），民眾可自由到該區塊進行交易，現場有24小時攝影機監控，讓民眾能安心買賣。

密爾比達 警察局表示，警局停車場設有安全交易區。民眾在網路上買賣時，如果選擇面對面交易會有一定的安全疑慮，此時警局外的安全交易區就提供民眾一個安全且執得信賴的地方，讓民眾在與私人第三方買賣，或者交換物品時，能有安心的空間，降低雙方不信任感。

密爾比達警察局表示，密市警察局的安全交易區是警局旁兩個特別畫分出來的相鄰停車位。如果交易時發生治安事件，或者之後產生交易爭議、又或者該筆交易有需要進一步調查時，買賣雙方與執法人員都能夠有所根據。民眾到安全交易區交易時，無需付費，也不需要事先預約，先到者就能先使用。

警方也提醒，民眾在購物時，除了注意交易安全以外，網路購物時也要選擇有信譽的商家。建議可以先查詢賣家評價，以及網站的可信度，「相信你的直覺，避免被詐騙！」