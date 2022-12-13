我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

加密貨幣平台FTX執行長被捕 將引渡回美 史丹福父母受牽連

警局推安全交易區 年底網購添保障

記者李榮／密爾比達即時報導
密爾比達警局呼籲民眾多利用安全交易區。（密爾比達警局提供）
密爾比達警局呼籲民眾多利用安全交易區。（密爾比達警局提供）

年底是購物旺季，許多人會趁機在網路上大採購，或者在佳節時期互贈禮物，可是常常之後發現自己不需要這些東西，便決定在網路上轉賣變現。同時，也有些人會專門趁年底時節，在網路上找私人賣家撿便宜買東西。然而，網路交易詐騙事件頻傳，許多人也擔心與陌生人交易有一定的危險性。灣區部分城市警察局設有「安全交易區」（Safe Exchange Zone），民眾可自由到該區塊進行交易，現場有24小時攝影機監控，讓民眾能安心買賣。

密爾比達警察局表示，警局停車場設有安全交易區。民眾在網路上買賣時，如果選擇面對面交易會有一定的安全疑慮，此時警局外的安全交易區就提供民眾一個安全且執得信賴的地方，讓民眾在與私人第三方買賣，或者交換物品時，能有安心的空間，降低雙方不信任感。

密爾比達警察局表示，密市警察局的安全交易區是警局旁兩個特別畫分出來的相鄰停車位。如果交易時發生治安事件，或者之後產生交易爭議、又或者該筆交易有需要進一步調查時，買賣雙方與執法人員都能夠有所根據。民眾到安全交易區交易時，無需付費，也不需要事先預約，先到者就能先使用。

警方也提醒，民眾在購物時，除了注意交易安全以外，網路購物時也要選擇有信譽的商家。建議可以先查詢賣家評價，以及網站的可信度，「相信你的直覺，避免被詐騙！」

警察 密爾比達 詐騙

上一則

紀錄片「裴洛西在眾議院」上映 記錄30年從政歷程

下一則

研究：被裁員 勞工自殺、抑鬱機率增

延伸閱讀

北加警局推安全交易區 年底民眾網購交易更安全

北加警局推安全交易區 年底民眾網購交易更安全
灣區中華民國國慶委員會 明年元旦舉行升旗典禮

灣區中華民國國慶委員會 明年元旦舉行升旗典禮
加州裁減過剩停車位 降低住房成本

加州裁減過剩停車位 降低住房成本
灣區降雨持續 有望緩解北加州旱情

灣區降雨持續 有望緩解北加州旱情
網購加拿大鵝沒羽絨 商家辯「暱稱」 滬男認受騙要求「退一賠三」

網購加拿大鵝沒羽絨 商家辯「暱稱」 滬男認受騙要求「退一賠三」

熱門新聞

iTaiwan Foods表示，希望藉由第一波金桔試吃的活動，讓新店周圍好鄰居知道未來這裡將有一個專屬台灣美食的店家即將開幕。（iTaiwan Foods提供）

iTaiwan Foods矽谷首家實體店 落腳北聖荷西

2022-12-08 22:31
FTX創辦人班克曼-佛瑞德的雙親，明年暫停在史丹福法學院執教。(史丹福法學院臉書)

FTX創辦人雙親 明年暫停史丹福執教

2022-12-10 02:15
鋰電池被壓碎導致垃圾車起火。(推特截圖）

亂扔鋰電池引火災 舊金山華人公司被罰2.5萬

2022-12-05 16:05
聯邦調查局舊金山分部舉行媒體記者會，提醒網購人士注意今年假日季詐騙趨勢，提醒公眾在網購時保持警惕。（記者張曼琳截屏）

詐騙手法花樣百出 FBI：假日季網購 當心騙局

2022-12-06 14:27
位於舊金山市區加利福尼亞街2248號，三個月來此公寓的標價已下跌近20%。（記者李怡／攝影）

金山公寓價格跌20% 地產經紀：明年會更低

2022-12-05 15:07
加州新冠住院人數一個月激增150%，直逼夏季最高峰紀錄。（美聯社）

加州新冠住院患者日均激增5000人 直逼夏季高峰

2022-12-10 02:20

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿