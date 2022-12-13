紀錄片「裴洛西在眾議院」上映 記錄30年從政歷程

紀錄片「裴洛西在眾議院」劇照。（HBO供圖）

一部關於美國聯邦眾議院 議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 的紀錄片「裴洛西在眾議院（Pelosi in the House）」，13日在HBO Max上映。影片由裴洛西的女兒亞歷山裴洛西（Alexandra Pelosi）執導，本片以真實的電影敘事風格記錄了裴洛西在家和工作中30年的歷程。

「裴洛西在眾議院」記錄了裴洛西在眾議院的辦公室生活，從1987年的大選到國會，再到她成為2007年第一位也是唯一的女議長，再從2020年大選到拜登（Joe Biden）總統的就職典禮。片中還記錄了她參與通過平價醫療法案、COVID-19救濟方案、兩次彈劾，以及裴洛西和其他立法者不同的觀點與爭辯的過程。記錄時間橫跨30年之久， 透過此片可以更好的了解一位民主黨 官員的生活和職場經歷。

目前裴洛西 (Nancy Pelosi) 代表聯邦第19選區，舊金山在她的選區內，作為眾議院議長的最後一個任期。她將於明年1月辭去職務，並由眾議院民主黨人哈基姆 (Hakeem Jeffries)接替，屆時她將獲得「榮譽議長」稱號。

隨著裴洛西議長職位即將結束，以及裴洛西丈夫保羅在最近發生的一次入室攻擊中身受重傷，媒體與民眾對於裴洛西家族的關注也達到了最高點。影評人稱這是「裴洛西在眾議院」上映的最佳時機。

本篇導演亞歷山在擔任HBO紀錄片製片人前，曾在NBC新聞頻道擔任現場製片人長達十年時間。她在2000年拍攝的紀錄片「與喬治同行」獲得了六項艾美獎提名，該片記錄了小布希總統競選活動。「裴洛西在眾議院」也是亞歷山為HBO拍攝的第14部紀錄片。

亞歷山向CBS表示，母親在競逐國會議員時，曾徵詢她的建議，當時16歲的亞歷山鼓勵母親去過自己生活，並讓他爭取競選。但在母親經歷如此繁重的工作任務，和父親因母親的政治職位在自己家中被傷害之後，亞歷山質疑自己當初對母親的鼓勵是否正確。但從對亞歷山的採訪中知悉，裴洛西的丈夫保羅對此並沒有遺憾，且稱「一切都是值得的，因為她實現了自己的夢想」。