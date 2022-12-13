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列市議員選舉同票抽籤又起紛爭 2船家選民成關鍵

編譯組／灣區12日電
列治文市議員選舉同票紛爭還未落幕，因抽籤落選的巴特（右）家人要求調查選區地圖是否有誤。（電視新聞截圖）
列治文市議員選舉同票紛爭還未落幕，因抽籤落選的巴特（右）家人要求調查選區地圖是否有誤。（電視新聞截圖）

東灣列治文市議員選舉同票風波尚未落幕，兩名以船為家的選民可能成為最新爭議。

社區人士和在定勝負抽籤中落選的列治文市第二選區市議員候選人巴特（Andrew Butt）的家人質疑，位於列治文碼頭灣遊艇港（Marina Bay Yacht Harbor）的一個小投票區是否被錯誤納入第二選區。

列治文市第二選區市議員候選人巴特和澤佩達（Cesar Zepeda）因為以1921對1921的得票打成平手，選務處決定進行抽籤決定勝負，最後被抽出的是澤佩達。

列治文市府律師艾爾沙爾（Dave Aleshire）表示，落選者巴特的兄弟丹尼爾（Daniel Butt）在一封信中提出有關列治文市今年稍早選區重畫的問題，包括新選區界線是何時畫定的，以及界線的確切位置。在2022年之前，列治文碼頭區並沒有任何登記選民。

這個問題將迫使列治文市深入研究先前關於選區的決定，這些決定是如何提交給議會和公眾的，以及是哪些錯誤對選舉結果造成影響。

丹尼爾已同意支付約2萬5000元對選票進行最後一次人工計票，這項工作已在進行中。這筆費用原來是3萬5800元，因為安蒂奧克一名候選人也要求重新計票，雙方分攤了費用。重新計票結果將在下周出爐，但列治文市仍必須決定兩名船屋選民的選票在11月的選舉中是否被錯誤統計。

根據列治文市最新的選區地圖，162號投票區被畫分到第二選區，但它幾乎完全被包圍在第五選區內，而船屋選民居住的碼頭灣遊艇港的實際地址也隸屬於第五選區。

艾爾沙爾表示，如果選區地圖沒有錯誤，那麼，澤佩達還是合法的當選者，如果選區地圖有誤，或是沒有足夠的資料給出明確的答案，那這兩張投給澤佩達的票就會被剔除，巴特會逆轉勝成為當選者。

艾爾沙爾說，他們必須重新翻閱市議會文件，找出他們在4月時考慮和最終批准的內容。艾爾沙爾指出，實際繪製選區界線的是為國家人口統計研究公司（National Demographics Corporation Research）工作的顧問，他們是最清楚這件事的人。

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