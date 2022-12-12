我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

北加州中國大專校友會聯合會選舉 柯秀玫當選會長

記者李榮／密爾比達報導
校聯會舉行選舉，柯秀玫（左二）當選會長。（記者李榮／攝影）
校聯會舉行選舉，柯秀玫（左二）當選會長。（記者李榮／攝影）

加州中國大專校友會聯合會（JAACUC）11日舉行第40屆的新任正副會長選舉。今年只有一組候選人參選，由代表淡江大學的柯秀玫當選會長，副會長則由中興大學校友會的羅裕仁接下。

北加州中國大專校友會聯合會成立於1984年，當時由台大、文化、成大、中原、政大等校共同發起成立，由那時候的的中華民國北美事務協調會舊金山辦事處處長歐陽璜推動及促成，成立地點在海沃市的市政廳。校聯會從開始的19所會員學校發展到現在的30多所，會員人數已達近5萬人，是灣區最大的華人社團之一。

當選會長的柯秀玫表示，北加州中國大專校友會聯合會向來秉持著「關懷校友，溫馨學子」的理念服務學子，上任後將繼續「傳承創新」、「聯繫接軌」。她特別提到，雖然北加州中國大專校友會聯合會會員很多，但是有部分學校的校友成員愈來愈少，希望未來能夠辦理更多活動凝聚向心力，將失聯的校友拉回校友會，也鼓勵年輕人參與。大家一起出來連結情感、為社區服務。

會中也進行秘書長以及財務長的選舉。秘書長由中山大學的陶翼青獲選，財務長則由銘傳大學的呂至君擔任。常務理事會員學校的選舉方面，第40屆新當選的學校包括台灣大學、成功大學、世新大學、東吳大學、台灣科技大學等五所學校。

當日在選舉之前，也有會員學校成員針對「北加州中國大專校友會聯合會」是否「正名」，例如是否改名為北加州中華民國大專校友會聯合會提出討論。前會長方治欽對此議題表示，早在他擔任14屆會長時已經討論過改名的議案、並且進行投票，但並沒有通過。事實上，北加州中國大專校友會聯合會並無涉藍綠意識型態，也與政治無涉，當然校聯會自中華民國，當然支持中華民國。

他表示，當時後來沒有改名，主要也是許多成員擔心萬一改了名字、特別是英文正式登記名稱更改以後，「Alumni Association of Chinese Universities」的名稱恐怕就會被大陸方面的校友組織拿去使用，「別人拿過去，我們就拿不回來了，最後人家變成是正統，這樣的事情對我們沒有必要。而其實到目前為止，（北加州中國大專校友會聯合會）這個名稱在使用上也沒有太大的問題。」

加州 北加 中華民國

上一則

東屋崙仁愛中心開業 提供送長者聖誕禮品建議

下一則

王俊人僅差1票 無緣桑尼維爾市議員

延伸閱讀

全球今年67名新聞人員殉職 大增30%

全球今年67名新聞人員殉職 大增30%
冬季風暴襲北加州 灣區發洪水警報 太浩湖防雪崩

冬季風暴襲北加州 灣區發洪水警報 太浩湖防雪崩
成大校友會200人出席 回顧年度精彩活動

成大校友會200人出席 回顧年度精彩活動
成大校友會年會200人出席 回顧年度活動精彩

成大校友會年會200人出席 回顧年度活動精彩
北加州中文學校聯合會 獎學金申請起跑

北加州中文學校聯合會 獎學金申請起跑

熱門新聞

工作人員勸告顧客不要干預劫匪。（記者王子涵／翻攝）

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

2022-12-04 14:35
iTaiwan Foods表示，希望藉由第一波金桔試吃的活動，讓新店周圍好鄰居知道未來這裡將有一個專屬台灣美食的店家即將開幕。（iTaiwan Foods提供）

iTaiwan Foods矽谷首家實體店 落腳北聖荷西

2022-12-08 22:31
FTX創辦人班克曼-佛瑞德的雙親，明年暫停在史丹福法學院執教。(史丹福法學院臉書)

FTX創辦人雙親 明年暫停史丹福執教

2022-12-10 02:15
鋰電池被壓碎導致垃圾車起火。(推特截圖）

亂扔鋰電池引火災 舊金山華人公司被罰2.5萬

2022-12-05 16:05
位於舊金山市區加利福尼亞街2248號，三個月來此公寓的標價已下跌近20%。（記者李怡／攝影）

金山公寓價格跌20% 地產經紀：明年會更低

2022-12-05 15:07
聯邦調查局舊金山分部舉行媒體記者會，提醒網購人士注意今年假日季詐騙趨勢，提醒公眾在網購時保持警惕。（記者張曼琳截屏）

詐騙手法花樣百出 FBI：假日季網購 當心騙局

2022-12-06 14:27

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起