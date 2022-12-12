北加州中國大專校友會聯合會選舉 柯秀玫當選會長

校聯會舉行選舉，柯秀玫（左二）當選會長。（記者李榮／攝影）

北加州 中國大專校友會聯合會（JAACUC）11日舉行第40屆的新任正副會長選舉。今年只有一組候選人參選，由代表淡江大學的柯秀玫當選會長，副會長則由中興大學校友會的羅裕仁接下。

北加 州中國大專校友會聯合會成立於1984年，當時由台大、文化、成大、中原、政大等校共同發起成立，由那時候的的中華民國 北美事務協調會舊金山辦事處處長歐陽璜推動及促成，成立地點在海沃市的市政廳。校聯會從開始的19所會員學校發展到現在的30多所，會員人數已達近5萬人，是灣區最大的華人社團之一。

當選會長的柯秀玫表示，北加州中國大專校友會聯合會向來秉持著「關懷校友，溫馨學子」的理念服務學子，上任後將繼續「傳承創新」、「聯繫接軌」。她特別提到，雖然北加州中國大專校友會聯合會會員很多，但是有部分學校的校友成員愈來愈少，希望未來能夠辦理更多活動凝聚向心力，將失聯的校友拉回校友會，也鼓勵年輕人參與。大家一起出來連結情感、為社區服務。

會中也進行秘書長以及財務長的選舉。秘書長由中山大學的陶翼青獲選，財務長則由銘傳大學的呂至君擔任。常務理事會員學校的選舉方面，第40屆新當選的學校包括台灣大學、成功大學、世新大學、東吳大學、台灣科技大學等五所學校。

當日在選舉之前，也有會員學校成員針對「北加州中國大專校友會聯合會」是否「正名」，例如是否改名為北加州中華民國大專校友會聯合會提出討論。前會長方治欽對此議題表示，早在他擔任14屆會長時已經討論過改名的議案、並且進行投票，但並沒有通過。事實上，北加州中國大專校友會聯合會並無涉藍綠意識型態，也與政治無涉，當然校聯會自中華民國，當然支持中華民國。

他表示，當時後來沒有改名，主要也是許多成員擔心萬一改了名字、特別是英文正式登記名稱更改以後，「Alumni Association of Chinese Universities」的名稱恐怕就會被大陸方面的校友組織拿去使用，「別人拿過去，我們就拿不回來了，最後人家變成是正統，這樣的事情對我們沒有必要。而其實到目前為止，（北加州中國大專校友會聯合會）這個名稱在使用上也沒有太大的問題。」