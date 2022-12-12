北加州中國大專校友會聯合會選舉 柯秀玫當選會長
北加州中國大專校友會聯合會（JAACUC）11日舉行第40屆的新任正副會長選舉。今年只有一組候選人參選，由代表淡江大學的柯秀玫當選會長，副會長則由中興大學校友會的羅裕仁接下。
北加州中國大專校友會聯合會成立於1984年，當時由台大、文化、成大、中原、政大等校共同發起成立，由那時候的的中華民國北美事務協調會舊金山辦事處處長歐陽璜推動及促成，成立地點在海沃市的市政廳。校聯會從開始的19所會員學校發展到現在的30多所，會員人數已達近5萬人，是灣區最大的華人社團之一。
當選會長的柯秀玫表示，北加州中國大專校友會聯合會向來秉持著「關懷校友，溫馨學子」的理念服務學子，上任後將繼續「傳承創新」、「聯繫接軌」。她特別提到，雖然北加州中國大專校友會聯合會會員很多，但是有部分學校的校友成員愈來愈少，希望未來能夠辦理更多活動凝聚向心力，將失聯的校友拉回校友會，也鼓勵年輕人參與。大家一起出來連結情感、為社區服務。
會中也進行秘書長以及財務長的選舉。秘書長由中山大學的陶翼青獲選，財務長則由銘傳大學的呂至君擔任。常務理事會員學校的選舉方面，第40屆新當選的學校包括台灣大學、成功大學、世新大學、東吳大學、台灣科技大學等五所學校。
當日在選舉之前，也有會員學校成員針對「北加州中國大專校友會聯合會」是否「正名」，例如是否改名為北加州中華民國大專校友會聯合會提出討論。前會長方治欽對此議題表示，早在他擔任14屆會長時已經討論過改名的議案、並且進行投票，但並沒有通過。事實上，北加州中國大專校友會聯合會並無涉藍綠意識型態，也與政治無涉，當然校聯會自中華民國，當然支持中華民國。
他表示，當時後來沒有改名，主要也是許多成員擔心萬一改了名字、特別是英文正式登記名稱更改以後，「Alumni Association of Chinese Universities」的名稱恐怕就會被大陸方面的校友組織拿去使用，「別人拿過去，我們就拿不回來了，最後人家變成是正統，這樣的事情對我們沒有必要。而其實到目前為止，（北加州中國大專校友會聯合會）這個名稱在使用上也沒有太大的問題。」
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