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灣區中華民國國慶委員會 明年元旦舉行升旗典禮

記者李榮／聖荷西報導
金山灣區國慶委員會將在元旦舉行升旗。（記者李榮／攝影）
金山灣區國慶委員會將在元旦舉行升旗。（記者李榮／攝影）

金山灣區中華民國國慶委員會周末舉辦會議，除了替今年度的國慶升旗等相關活動慶功以外，宣布明年1月1日上午將在南灣僑教中心舉行2023年度的升旗典禮。金山灣區中華民國國慶委員會主任委員馬蒨君表示，當天是慶祝中華民國112年元旦的升旗，希望僑胞都能前往參加，捍衛象徵中華民國以及三民主義的憲法與青天白日滿地紅國旗。

舊金山經文處長賴銘琪表示，國慶委員會在馬蒨君的領導之下完成了許多活動，雖然新冠肺炎疫情還沒有完全結束，大家還是冒著確診風險辦理相關慶祝儀式，精神令人感佩。他指出，國慶活動的舉辦難度很高、壓力很大，突發狀況又多，還好馬蒨君與團隊克服萬難。雖然過成員之間難免有不同的意見，然而團隊還是有共同的信念，就是要支持中華民國與自由民主台灣，「每一年都要把中華民國的國旗在灣區升起來！」

僑教中心主任莊雅淑表示，國慶委員會可以說是愛國力量的支柱，感謝國慶委員會長期凝聚僑心、辦理國慶升旗與國慶晚會的辛苦及成就，相信明年國慶委員會會舉辦盛大的元旦升旗，僑胞們能以隆重的心迎接新一年的到來。而僑教中心也會在明年元旦升旗時，舉辦申請辦理「i僑卡」送月曆的活動，鼓勵僑胞參與。另，明年僑委會有國慶訪問團，期許僑社一起透過訪演活動展現對中華民國的愛。

馬蒨君表示，金山灣區中華民國國慶委員會從1978年以來，每年都在灣區推動中華民國的國慶升旗、元旦升旗等活動，國慶委員會也參與巡遊、國慶酒會、公演等項目，推動僑胞的愛國士氣，更向主流社會介紹中華民國。她指出，中華民國是亞洲第一個民主共和國，由國父孫中山先生在111年前推翻滿清，打破了過去的帝王朝代以及封建時代的貪污腐敗與專制落後，成為了民有、民治、民享的民主共合國。

馬蒨君說，中華民國在台、澎、金、馬落實了自由、民主、人權的普世價值，向世界證明了民主在華人社會實踐的可能。一定要繼續維持中華民國的價值與國旗，並向世界介紹中華民國。

馬蒨君也特別提及今年10月份時，國慶委員會在金山灣區僑教中心辦理國慶晚會，但因質疑總統蔡英文論文造假而遭蔡英文提告加重誹謗罪起訴，未能出庭遭通緝的前台大新研所所長彭文正突然現身，引起爭議的事件。

馬蒨君澄清：「當時無論是事前查對，還是安排各桌座位時，都沒有有發現有彭文正名字在內，絕無邀請彭文正先生以貴賓身分來參與國慶晚宴，惟因本委員會人員與現場我國政府官員均非執法人員，無法予以驅離及處置。」

馬蒨君強調，彭文正在他的網路節目「政經關不了」裡陳述他是南灣國慶晚宴的貴賓，這絕對不是事實。彭文正的藉機放話，等於利用了國慶委員會，他不該模糊國慶晚宴的焦點、更不該傷害僑界支持自由民主中華民國的心意、更不該傷害到無辜的志工與相關人員。

中華民國 灣區 蔡英文

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