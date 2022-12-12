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70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

王俊人僅差1票 無緣桑尼維爾市議員

記者王子涵／桑尼維爾報導
華裔候選者王俊人僅以一票之無緣成為桑尼維爾市第三區市議員。（取自推特）
華裔候選者王俊人僅以一票之無緣成為桑尼維爾市第三區市議員。（取自推特）

聖他克拉拉縣選務局最新公布的選舉結果顯示，華裔候選者王俊人（Justin Wang）僅以一票之差羅敗給對手斯里尼瓦桑（Murali Srinivasan），無緣成為桑尼維爾市第三區市議員。

斯里尼瓦桑獲得了5625張有效選票中的2813票，王俊人得到2812票，這樣戲劇性的局面出乎意料。在前幾輪開票中，王俊人均領先於對手，在8日的開票中有159票的優勢。

「謝天謝地，大部分選民都投出了手中的一票。」斯里尼瓦桑感歎道。他對最終結果表示滿意，因為第三區的投票率要遠高於同樣進行市議員選舉的第五區，後者收到的投票數少了1100張。

斯里尼瓦桑以一票之差贏得競選。（取自推特）
斯里尼瓦桑以一票之差贏得競選。（取自推特）

「這意味著我和我的對手在親近選民、鼓勵投票的方面，做的十分出色，這就是民主的意義所在。」斯里尼瓦桑說。

雖然這是該縣第一次採用機器計票，但是根據規定，在選舉中獲勝幅度小於總選票的0.25%時，或相差票數少於25張，將觸發手動重新計票的機制。

選務處發言人戈爾泰（Steve Goltiao）表示，手動計票在一周前開始，其結果與機器計票保持一致。「所有人都對於如此接近的結果驚呆了。」戈爾泰說。

王俊人表示，他目前正在出國旅行，無法接聽電話。

斯里尼瓦桑表示，他與王俊人有著很多相似之處，但自己是一個更加務實的候選人。他關注到隨著開票的進行，票數差距在縮小，但萬萬沒想到僅有一票之差。

「從這件事吸取的教訓就是，每一張選票都很重要，每一位公民都應該參加選舉。」斯里尼瓦桑說。

王俊人表示，他目前正在出國旅行，無法接聽電話。（取自推特）
王俊人表示，他目前正在出國旅行，無法接聽電話。（取自推特）

投票 開票 華裔

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