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研究顯示 加州人正向野火易發區遷移

編譯組／舊金山電
研究發現，人們正在向野火易發地區遷移，且在全國範圍內均有此現象。 (電視新聞截圖)
研究發現，人們正在向野火易發地區遷移，且在全國範圍內均有此現象。 (電視新聞截圖)

佛蒙特大學（University of Vermont）的研究人員日前發布了一項名為 「螢火蜂擁」

（Flocking to Fire）的研究，發現人們正在向野火易發地區遷移，且在全國範圍內均有此現象。

研究人員利用人口普查數據研究了2010年至2020年的人口遷移模式，並將其與溫度、天氣、景觀、人口變量和社會經濟因素的數據相結合。研究發現，人們雖向野火區遷移，他們卻要離開有其他環境危害的地區。

跨學科環境科學家克拉克（Mahalia Clark）說：「雖然人們似乎不願意搬到有熱浪和颶風的高風險地區，但實際情況顯示，他們卻願意被吸引到野火風險最高的縣城。」

加州的部分地區也有類似情況發生。庫爾勒頓（Steve Culleton）和他的家人在2018年坎普山火（Camp Fire）中倖存下來，他們的家卻沒有。儘管如此，科爾頓還是選擇留在天堂市（Paradise）並重建。他說，他對這項研究的結果並不感到驚訝。

「火災發生後，每個人的房產價值都完全貶值。所以你如果買一畝土地的話，上面可能還有一個價值3萬至3萬5000元仍然工作的化糞池系統。」庫爾勒頓說。

拋開價值不談，庫爾勒頓說，有時野火易發地區的魅力不輸其他地方。「如果你不想住大城市的話，這裡就是一個非常好的安居地」，他說。

ABC7新聞數據小組進一步分析了更細化的數據，發現具有高野火風險的社區的人口增長百分比最大的地區，分布在蘇拉諾、阿拉米達和納巴縣。

在聖他克拉拉、阿拉米達和康曲柯士達縣的野火風險 「非常高」的社區，其人口增長百分比最大。

克拉克說：「很多美國人喜歡住在能讓他們有更多的機會接觸大自然的地方，這樣他們能有更多的空間，有後院、或者去到樹林裡，有時這些在城市之外的地區更容易負擔。」

該研究的研究人員希望他們的工作能夠提高人們對野火威脅的認識，讓受影響地區的政策製定者看清優先考慮消防和防火資源的必要性，以及可能的話，勸阻在更有可能發生火災或最難滅火的地區進行新的開發。

人口普查 加州 山火

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