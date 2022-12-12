東屋崙仁愛中心開業 提供送長者聖誕禮品建議

屋崙市議員泰勒（左五）出席在東屋崙新開設的仁愛中心。（ 仁愛中心供圖）

今年為仁愛中心（Center for Elder’s Independence，簡稱CEI ）成立40周年。在迎接40周年之際，該中心在東屋崙 地區開設全新設施，將更好的為包括華埠在內的屋崙社區的長者提供更廣範的服務。為迎接假日季，該中心還為家中有長者的家庭，送上挑選適合長者的聖誕禮物的建議。

新開設的仁愛中心位於東屋崙Bancroft 街7200號Eastmont商場一樓。阿拉米縣縣議員麥力（ Nate Miley）幕僚長史度華（Darryl Stewart）、屋崙市議員泰勒（Loren Taylor）等社區人士均出席開幕儀式，以示祝賀。

阿縣縣議員麥力幕僚長史度華（左）和仁愛中心董事會主席拉金（右）在新中心開幕式。（ 仁愛中心供圖）

仁愛中心書面聲明中表示，本次東屋崙仁愛中心開業是為了紀念創立董事會成員、深受愛戴的東灣社區活動家Josie Barrow，其一生都在倡導支持長者，並幫助將仁愛中心的長者服務帶到東灣。新建成的中心設有醫療診所、社交中心和健身 房，長者們可在此一起享用美味午餐、欣賞表演或活動、與社工交談，或者接受護士、醫生或物理治療師的護理治療。

仁愛中心建議公眾，在假日季與長者共度時光變得尤為重要，並對患有阿茲海默症 和和行動不便的長者家庭，如何挑選適合長者禮物列出幾條小貼士。對於患有阿茲海默症，存在認知障礙的長者，可以送拼圖遊戲、多米諾骨牌和賓果遊戲，在家中陪伴長者時，可通過聲音、氣味等喚起長者對過往的回憶，也可通過動手做事，類似折疊衣服和分類餐具等這樣的活動，讓患有阿茲海默症的長者保持專注。

對於行動不便的長者，仁愛中心建議可送為其生活帶來便利的工具作為節日禮物。比如長距離抓取工具、健身阻力帶、長柄鞋拔、手杖等，並鼓勵家人幫助他們打掃環境、整理車庫或清理壁櫥，以減輕他們生活的負擔。