非法生產大麻軟糖 加州公司挨罰1.28億

加州一公司非法生產大麻軟糖被罰1億2800萬元。此為示意圖，非文中所述大麻軟糖。(Getty Images)

加州大麻 產品公司Vertical Bliss非法生產大麻軟糖，被罰1億2800萬元。根據洛杉磯 法官所作判決，這家公司在洛杉磯附近一處非法大麻工廠，製造生產受到市場歡迎的大麻軟糖Kushy Punch，觸犯大麻生產法規。

州府調查專員指出，非法生產的大麻軟糖總值高達數百萬元，根據法官最後判決，這家不法廠商必須繳納罰款1億2800萬元給加州州府。據報導，這可能是加州史上最大一筆有關大麻業的罰款。

加州大麻管理局發言人表示，他們尚未獲知任何一筆高於1億2800萬元的罰款。舊金山專門處理大麻的律師費雪 (Jennifer Fisher) ，這可能是加州史上最大一筆有關大麻的罰款。

州府當局從2019年起調查Kushy Punch大麻軟糖製造商Vertical Bliss非法製造大麻產品事件。根據報導，這家大麻產品廠商已非法生產330萬噸大麻軟糖，總值6400萬元。Vertical Bliss廠商執有州府頒發執照，因此可以在其洛杉磯縣查茲華斯 (Chatsworth) 工廠製造大麻產品。然而根據法庭文件，有人密報Vertical Bliss廠商亦在鄰近城市Canoga Park工廠秘密生產大麻產品。

由於州府並未頒發這家Canoga Park工廠生產大麻產品許可。加州消費者事務局調查員於2019年10月突襲調查這家工廠，發現總值2100萬元的大麻產品。官方亦發現這家非法工廠曾生產330萬噸非法大麻軟糖，總值6400萬元。

根據加州大麻管理局指出，調查人員亦突襲調查這家大麻產品公司在查茲華斯的合法工廠，結果發現這家合法工廠接到由Canoga Park非法工廠送來的大麻軟糖。證明Verticle Bliss 將非法製造產品運轉合法工廠，以欺騙手法銷售市場。

州府於2019年11月吊銷Verticle Bliss的營業執照，另於2020年9月對這家公司執行管理提出民事控訴。

除了加州之外，Kushy Punch大麻軟糖亦在美國另外三個州銷售，軟糖包裝豔麗，得到好幾個商品獎，其社交媒體網站吸引數千名粉絲。州府調查事件發生後，Kushy Punch大麻軟糖轉由Varavo公司銷售。

加州大麻管理局主任艾略特 (Nicole Elliot) 表示，這次法官判決，顯示加州絕不容忍非法大麻市場。他說，管理局將竭盡所能，保護一個健全的加州大麻市場，他們全體員工對法庭嚴格執法，保護加州大麻業表示欣慰。