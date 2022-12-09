北加州中文學校聯合會 獎學金申請起跑

北加州中文學校聯合會2022-2023獎學金申請起跑。（記者李榮／攝影）

北加州 中文學校聯合會宣布，2022-2023學年度獎學金申請正式起跑，本次預計提供十個名額，每位學生500元的獎學金，希望獎勵海外華裔 青年對於中華語文及文化的參與及興趣。

北加 州中文學校聯合會會長王婉君指出，北加州中文學校聯合會的獎學金項目已有多年的歷史，早期為海華獎學金，經費從海華基金支應；近年來自籌，還好有善心僑界人士捐獻，讓獎學金的機制得以延續下去。

僑教中心主任莊雅淑指出，獎學金制度非常有意義，能夠實際嘉惠華裔子弟，鼓勵大家在華語文方面多學習。事實上，中文學校是很重要的僑教組織，有愛心、有熱情的教育工作者長期在社區教學，鼓勵華語文的傳承。近年來是僑務顧問李萍萍家族為了紀念母親李徐葉梅，因此捐贈了獎學金，得以幫助更多華裔子弟，提供大家向前的動力。

李萍萍回憶，自己是眷村子弟，約60年前時父親在澎湖演習時突然過世，一家人遭受很大的打擊，「我們有六個小孩，我是最大的，那時最小才三歲。媽媽又不識字，非常辛苦，還好有政府的撫卹，全家人都很感謝中華民國政府。」李萍萍表示，後來妹妹事業有成，一直想要回饋國家與社會，因此就找到機會捐贈獎學金，希望推廣中華文化，也鼓勵年輕的孩子，更期待善的循環能推廣出去。

李萍萍說，妹妹李敏華（Mindy Ying）住在南加州，不但是一位企業家，愛心也佈施各地。只是妹妹不熟悉北加州，所以約在五年前推薦妹妹在北加州中文學校聯合會以母親的名義設立獎學金，鼓勵北加州華裔青年學生學習華語文。

北加州中文學校聯合會介紹，獎學金申請人必須就讀於北加州中文學校聯合會的學校，並且已就讀海外中文學校滿六年以上，目前正就讀於公立或者私立學校的11或12年級，且未曾領取聯合會的獎學金。評審標準是學生要提交中文學校的學業成績、美制高中學業成績、華人社區及文化活動表現、教師推薦信，以及學生的親筆中文短文一篇。目前暫定名額為10名，若優秀學生人數眾多，或許會再酌量增加。

北加州中文學校聯合會前會長汪昌泰指出，自己參與獎學金的遴選多年，其實並不一定是只選擇最優秀的學生，畢竟功課不是唯一的選取標準。主要還是希望學生有社區的參與，特別是對於中華文化的投入，例如曾參加FASCA志工活動等。前會長毛小苓也表示，義工工作、以及在華人社區服務的經驗，都是評選加分的重要指標。

北加州中文學校聯合會指出，申請人必須在明年4月30日之前將資料寄到獎學金審核委員會。得獎的名單會在6月12日聯合會網站上公布，獲選學生會被邀請參加北加州中文學校7月15日的年會。