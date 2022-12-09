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貝律耶沙捷運站附近 擬建可負擔住房

編譯組／灣區8日電
聖荷西提案在貝律耶沙BART站附近建造可負擔住房計畫。圖為貝律耶沙BART車站。(圖取自BART官網)
聖荷西提案在貝律耶沙BART站附近建造可負擔住房計畫。圖為貝律耶沙BART車站。(圖取自BART官網)

根據聖荷西市城市規劃人員提案，一個大型可負擔住房項目，將在聖荷西貝律耶沙Berryessa BART車站附近建造近200間公寓。

這項住房開發計畫將包括195間公寓，初步計畫內容已在市政廳展示。地點將建造在1565 Mabury Road與Lenfest Road交口。開發項目提案內容指出，這項住房計畫被設計為100%可負擔混和收入住宅開發項目，將提供聖荷西與聖他克拉拉縣民眾所需住房與服務。

房屋計畫將建在距離貝律耶沙BART車站約0.3哩、三畝地塊中的一畝土地。根據Google地圖，該地點距離車站約有六分鐘步行路程。

總部設在聖地牙哥「Affirmed Housing Group」在聖荷西也設有辦公室，已提案建造這項住房社區計畫。初步計畫顯示，可負擔公寓住房將成為聖谷交通局計畫的混和用途開發項目第一階段。

提案建設項目將有44間一室公寓(studios)、45間一房公寓、51間兩房公寓、53間三房公寓單位。公寓大樓還包括提供務業經理使用的兩間公寓。開發計畫顯示，社區設施包括有燒烤區、座位區與遊樂設施。

聖荷西官員期望，貝律耶沙BART車站能成為許多以交通導向的開發項目樞紐。事實上，相關社區發展正在發生當中。貝律耶沙BART車站附近的房屋、零售商店與餐廳正在附近地區逐漸開發。也有提案提議，在現存跳蚤市場地點、建造大型辦公室園區，但尚未開始建設。

Affirmed Housing Group向聖荷西市府提交計畫目前仍屬於相當初步階段，提供開發商一個機會，可從市政規畫人員與城市領袖獲得有關計畫的反饋。當局現尚未透露項目完成的時間表。

根據聖縣財產紀錄顯示，VTA目前擁有該地塊，將建造住房、辦公室、零售商店與餐館空間。公寓大樓可滿足聖荷西的部分關鍵住房需求。初步計畫指出，社區提案將為在本地工作但無法負擔租房的民眾，提供住房機會。

聖荷西 零售商 聖地牙哥

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