史丹福教授王智弘：確診率 12月中恐上升

史丹福大學小兒科與健康政策教授王智弘建議，坐飛機時全程戴口罩，和家人、朋友見面前，用快篩劑檢查一下。（史丹福大學提供）

進入冬季，聖他克拉拉縣污水中的Covid-19病毒濃度被檢測 到迅速上升，並已超過1月Omicron變異病毒爆發的最高值。衛生局局長預計，新一波疫情無可避免，態勢將比過去兩年更加嚴峻；專家給出兩條建議，在室內或擁擠空間配戴口罩 、施打疫苗。

史丹福大學小兒科與健康政策教授王智弘(Dr. Jason Wang)表示，檢測污水中的病毒濃度能夠提前一周預測確診率的的變化，確診率可以提前兩周預測住院率的變化。根據目前的數據，疫情確診率將在12月中旬迎來上升。

聖縣衛生局預測，Covid-19病毒、流感病毒和呼吸道合胞病毒（RSV）將同時在冬季大肆傳播。王智弘提醒，患有慢性病的老人和身體不佳的兒童需要特別注意防護。「目前聖縣的兒科病床緊缺，全縣目前可用病床不超過十個。」王智弘說，「兒童的疫苗接種率不高，尤其是五歲以下的兒童。之前大家會認為，兒童感染Covid-19病毒不會怎麼樣，但如果身體不好的孩子可能需要住院治療。」

根據經驗，患有如糖尿病等慢性病的患者在被感染後住院的機率比較高。「Covid-19病毒不僅只影響呼吸道，人體的多重器官都會受到影響。」王智弘說。

聯邦食品和藥品管理局（FDA）8日剛剛授權針對低年齡段兒童的Moderna二價疫苗。六個月至五歲的兒童，如果施打過Moderna的前兩劑疫苗，現在有資格在第二次注射的兩個月後接受二價疫苗。六個月至四歲的兒童，如果尚未接種第三劑輝瑞疫苗，現在可接種第三劑。而若完成了輝瑞全部三劑的疫苗注射，此時還不能打二價疫苗。

王智弘表示，二價疫苗是針對Omicron病毒BA.4和BA.5變種開發的加強疫苗，能夠有效提高保護力。

聖縣衛生局局長柯迪（Dr. Sara Cody）7日表示，暫時不會考慮重新實施任何形式的口罩強制令。柯迪說，在經歷過去三年的考驗後，居民已經具備基本的個人防護知識和工具，口罩很好買到，大多數人也擁有多種新冠變異病毒的抗體，以及疫苗保護。

對於節假日計畫長途旅行，或回國探親的居民，王智弘建議在乘坐飛機時要全程戴口罩，因為在密閉的機艙環境下，人與人距離很近，幾個小時的飛行有很大機率被病毒感染。

「大家不要太緊張，去打流感疫苗 ，二價疫苗，密閉空間戴口罩，室外空間不需要戴口罩，安心過節。」王智弘說，「和家人朋友見面之前，用快篩劑檢查一下，這其實就是一種禮貌，體現素養的問題。」