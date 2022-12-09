我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

史丹福教授王智弘：確診率 12月中恐上升

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
史丹福大學小兒科與健康政策教授王智弘建議，坐飛機時全程戴口罩，和家人、朋友見面前，用快篩劑檢查一下。（史丹福大學提供）
史丹福大學小兒科與健康政策教授王智弘建議，坐飛機時全程戴口罩，和家人、朋友見面前，用快篩劑檢查一下。（史丹福大學提供）

進入冬季，聖他克拉拉縣污水中的Covid-19病毒濃度被檢測到迅速上升，並已超過1月Omicron變異病毒爆發的最高值。衛生局局長預計，新一波疫情無可避免，態勢將比過去兩年更加嚴峻；專家給出兩條建議，在室內或擁擠空間配戴口罩、施打疫苗。

史丹福大學小兒科與健康政策教授王智弘(Dr. Jason Wang)表示，檢測污水中的病毒濃度能夠提前一周預測確診率的的變化，確診率可以提前兩周預測住院率的變化。根據目前的數據，疫情確診率將在12月中旬迎來上升。

聖縣衛生局預測，Covid-19病毒、流感病毒和呼吸道合胞病毒（RSV）將同時在冬季大肆傳播。王智弘提醒，患有慢性病的老人和身體不佳的兒童需要特別注意防護。「目前聖縣的兒科病床緊缺，全縣目前可用病床不超過十個。」王智弘說，「兒童的疫苗接種率不高，尤其是五歲以下的兒童。之前大家會認為，兒童感染Covid-19病毒不會怎麼樣，但如果身體不好的孩子可能需要住院治療。」

根據經驗，患有如糖尿病等慢性病的患者在被感染後住院的機率比較高。「Covid-19病毒不僅只影響呼吸道，人體的多重器官都會受到影響。」王智弘說。

聯邦食品和藥品管理局（FDA）8日剛剛授權針對低年齡段兒童的Moderna二價疫苗。六個月至五歲的兒童，如果施打過Moderna的前兩劑疫苗，現在有資格在第二次注射的兩個月後接受二價疫苗。六個月至四歲的兒童，如果尚未接種第三劑輝瑞疫苗，現在可接種第三劑。而若完成了輝瑞全部三劑的疫苗注射，此時還不能打二價疫苗。

王智弘表示，二價疫苗是針對Omicron病毒BA.4和BA.5變種開發的加強疫苗，能夠有效提高保護力。

聖縣衛生局局長柯迪（Dr. Sara Cody）7日表示，暫時不會考慮重新實施任何形式的口罩強制令。柯迪說，在經歷過去三年的考驗後，居民已經具備基本的個人防護知識和工具，口罩很好買到，大多數人也擁有多種新冠變異病毒的抗體，以及疫苗保護。

對於節假日計畫長途旅行，或回國探親的居民，王智弘建議在乘坐飛機時要全程戴口罩，因為在密閉的機艙環境下，人與人距離很近，幾個小時的飛行有很大機率被病毒感染。

「大家不要太緊張，去打流感疫苗，二價疫苗，密閉空間戴口罩，室外空間不需要戴口罩，安心過節。」王智弘說，「和家人朋友見面之前，用快篩劑檢查一下，這其實就是一種禮貌，體現素養的問題。」

流感疫苗 口罩 檢測

上一則

灣區房價下跌 地產稅卻難減免

下一則

北灣聖他羅莎擬建戒毒中心 516位民眾簽名反對

延伸閱讀

對抗病毒衝擊 中官員籲老年人儘速接種疫苗降低死亡率

對抗病毒衝擊 中官員籲老年人儘速接種疫苗降低死亡率
3病毒肆虐…疫情又飆 灣區各縣免費接種送玩具、餐點

3病毒肆虐…疫情又飆 灣區各縣免費接種送玩具、餐點
灣區污水病毒濃度創新高 衛生官員警告：新一波疫情無可避免

灣區污水病毒濃度創新高 衛生官員警告：新一波疫情無可避免
科技人勉學子 不揮棒恐錯過好球

科技人勉學子 不揮棒恐錯過好球
科技人鼓勵學子：職場上不輕易揮棒恐錯失打好球的機會

科技人鼓勵學子：職場上不輕易揮棒恐錯失打好球的機會

熱門新聞

工作人員勸告顧客不要干預劫匪。（記者王子涵／翻攝）

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

2022-12-04 14:35
科技業大規模裁員，讓許多H1B簽證持有者陷入困境。（Getty Images）

科技業大裁員 衝擊H-1B持有者去留

2022-12-01 14:36
感恩節後新冠病例與住院人數激增，灣區與加州的新一波疫情已經形成。（美聯社）

感恩節後 加州新冠確診、住院數激增

2022-12-02 13:14
鋰電池被壓碎導致垃圾車起火。(推特截圖）

亂扔鋰電池引火災 舊金山華人公司被罰2.5萬

2022-12-05 16:05
位於舊金山市區加利福尼亞街2248號，三個月來此公寓的標價已下跌近20%。（記者李怡／攝影）

金山公寓價格跌20% 地產經紀：明年會更低

2022-12-05 15:07
聯邦調查局舊金山分部舉行媒體記者會，提醒網購人士注意今年假日季詐騙趨勢，提醒公眾在網購時保持警惕。（記者張曼琳截屏）

詐騙手法花樣百出 FBI：假日季網購 當心騙局

2022-12-06 14:27

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有