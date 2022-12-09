創投教父劉宇環出自傳「環宇情懷」 突破局限教科書

劉宇環與其自傳「環宇情懷」。（記者李怡／攝影）

在時下物質資源極其豐盛的時代，「躺平」卻成了年輕人的流行詞；直到閱讀由橫跨兩岸三地的創投教父劉宇環（Peter Liu）的自傳「環宇情懷──創投教父劉宇環的卓越人生」後，才頓然覺悟，年輕人應需要有像劉宇環這樣榜樣的力量，看他從無到有的人生創造經歷，從而相信生活是可以通過努力創造出無限種可能，突破局限創造輝煌的，「環宇情懷」一書，被譽為一部突破人生局限的教科書。

不論是涉世未深的年輕一輩、正在向上攀爬的創業族，亦或是正在尋找指導或方向的人們，從「環宇情懷」中均可以找到答案，了解劉宇環所說的「越努力越幸運」、「態度決定高度、格局決定結局」的具體方法，幫助在每個階段的人找到生活的突破口，是這本書寶貴的意義。

劉宇環被譽為兩岸三地的創投教父，在全球投有眾多知名企業。疫情 期間，他用兩年時間自述成書，將73年歷練的人生智慧集結成冊。整書以「過程、緣份、分享」六字貫穿，細緻講述他的事業、家庭、朋友，並以本書獻予妻子項紅薇，感謝她多年來的支持與陪伴。

劉宇環從台灣的眷村白手起家成為今天的國際創投教父，他在自傳中回顧，一路走來他一直突破人生局限的秘訣是，自行尋找關鍵點、設定關鍵點、守住關鍵點，全力進攻，直到下一個關鍵點的出現。

對於華裔在美移民 ，劉宇環鼓勵大家做一個「全球人」。他在書中自述說道：「做全球人，你先去體驗不同文化，進而包容、欣賞、融入那個文化，就會樂在其中。」他還說道：「錢的意義在於能如何回饋社會，幫助其他需要錢的人，錢要有效地運用。」

在「環宇情懷」一書中，摘錄眾多好友對劉宇環熱情、智慧、慧眼識人，為他人著想的美好印象，朋友們評價Peter有三熱：「熱情、熱心、熱愛工作」。不只是事業、友人，書中也大篇幅地記載劉宇環對於兩名優秀子女的教育 和培養，以及對於妻子的愛和感謝。

本書是一部適合在美新老移民、全球華人、創投創業者閱讀的口述自傳書籍，劉宇環用他親身成功的經驗，分享了如何適應環境，以及在新環境內如何快速找到方向、突出重圍成功豐富的歷程分享。