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華人組織推動17年 屋崙可負擔房「歡樂西」完工剪綵

記者劉先進／屋崙報導
屋崙布魯克林盆地名為「歡樂西」的130戶可負擔房項目，7日舉行完工剪綵儀式。（記者劉先進／攝影）
屋崙布魯克林盆地名為「歡樂西」的130戶可負擔房項目，7日舉行完工剪綵儀式。（記者劉先進／攝影）

屋崙布魯克林盆地（Brooklyn Basin）名為「歡樂西」（Foon Lok West）的130戶可負擔房項目，7日舉行完工剪綵儀式。華人為主的亞太環保網絡（APEN）屋崙組織主任鄧康杰（Kenneth Tang）說，包括APEN組成的「橡樹到9街社區聯盟」（Oak to 9th Community Coalition）推動可負擔房項目17年。APEN更是獲得項目命名權，於是有華人會員提議名為「歡樂西」並被採納。因為「歡樂西」建設中頗多周折，經歷三任屋崙市長和兩個開發商，也被形容為死而復生。

加州商業、消費者服務和住房局秘書拉米雷斯（Lourdes Castro Ramírez）、州眾議員米婭．邦塔（Mia Bonta），阿拉米達縣議員布朗（Dave Brown）、候任縣議員譚蓮娜（Lena Tam）、發展商MidPen總裁弗蘭克林（Matt Franklin）等出席剪綵儀式。

州議員米婭．邦塔說，灣區正在經歷嚴重的住房危機，因為社區的毅力和奮鬥精神才能完成...
州議員米婭．邦塔說，灣區正在經歷嚴重的住房危機，因為社區的毅力和奮鬥精神才能完成歡樂西住房項目。（記者劉先進／攝影）

布魯克林盆地開發項目為混合用途，有3000單元新住宅，以及零售和公園，64畝的開放空間，此次完工的為第三期工程；所有工程完工後，預計有465戶可負擔房。目前完工的有130單元的「歡樂西」可負擔房、110單元的河口景觀項目（Vista Estero）、101單元的Paseo Estero項目，另外124單元的「歡樂東」還在建設中。

屋崙布魯克林盆地名為「歡樂西」的130戶可負擔房項目，7日舉行完工剪綵儀式。（記...
屋崙布魯克林盆地名為「歡樂西」的130戶可負擔房項目，7日舉行完工剪綵儀式。（記者劉先進／攝影）

「歡樂西」項目中，有48戶一居室、35戶兩居室、47戶三居室。本地收入中位數60%以下的住戶才能申請。

阿縣議員布朗稱讚歡樂西可負擔房項目。（記者劉先進／攝影）
阿縣議員布朗稱讚歡樂西可負擔房項目。（記者劉先進／攝影）

鄧康杰表示，早在2005年，APEN與其他社區組織成立的「橡樹到9街社區聯盟」就希望和發展商簽訂社區福利協議，推動在該地塊建設可負擔房。但當時資源不夠，第一個發展商接手後不久就停工數年，直到MidPen在2015年接手。「發展商不同，我們社區組織重新談判，堅持要求續簽以前的社區福利協議，建可負擔房。讓人開心的是，MidPen也同意。」

亞裔組織APEN大力推動可負擔房項目。（記者劉先進／攝影）
亞裔組織APEN大力推動可負擔房項目。（記者劉先進／攝影）

鄧康杰說，從2005年開始，到如今的2022年，項目歷經曲折17年；經過三任市長，包括後來曾任州長的布朗（Jerry Brown）、關麗珍和薛麗比，又換過發展商，社區都形容項目死而復生。「APEN社區成員投入頗多，也獲得命名權，所以有會員取名叫歡樂西項目。」

APEN會員黃女士說，她本人住在可負擔房中，也希望有更多人申請到低收入住房，「因房租太高，很多低收入者沒有住所，但願屋崙人人有房住。」

米婭．邦塔說，灣區正在經歷嚴重的住房危機，正是因為社區有強大的毅力和奮鬥精神，才能夠完成歡樂西這樣的住房項目。立法機構將繼續與州政府和州長、秘書合作，複製社區的能量和承諾，緩解住房危機。「我們需要更多可負擔房。讓老人、孩子得到照顧，讓正在掙扎的普通人，每一個屋崙人都能享受寧靜生活，低下頭，醒來後看著太陽，聽到海鷗的叫聲。」

MidPen項目經理郝萊特（Lisa Howlett）說，項目中資金最困難，還受疫情中的影響。接替不幸去世的前縣議員陳煥瑛職位的布朗表示，陳煥瑛是一名激烈的社會正義鬥士，她為那些在談判桌上沒有席位的人說話，為家庭爭取可負擔房。「我的任期只剩下幾周了，在任期結束前來到此地，真正繼承她開創的遺產，對我來說是一種榮譽。住房是一項權利，是一項基本人權，當我們開始如此認為時，就會找到結束無家可歸的狀況，為每個人提供負擔得起和安全的住房。」

布朗說，阿拉米達縣一居室公寓的平均租金是2000多元，要有如此住房，須每年賺8萬4000多元，這對社區的許多人來說是不可能的。「這個項目將有26個單位，供那些無家可歸的人使用，他們總收入低於地區中位數的20%。另有26個單位，提供收入低於地區中位數的30%，作用非常巨大。」

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