耗資7200萬 舊金山Sunnydale社區中心動工

參議員威善高(右六)、市議長華頌善(右五)等參與動工儀式。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）、加州參議員威善高（Scott Wiener）等民選官員和社區領袖，6日一起為該市的新社區Sunnydale社區中心舉行動工儀式。該項目共耗資7200萬元，由多個社區機構和舊金山市府合作開發。

這一項目由舊金山住房管理局(San Francisco Housing Authority)、「護兒兒童服務」(Wu Yee Children's Services)、舊金山男孩女孩俱樂部（Boys&Girls Clubs of San Francisco)、Mercy House建商等合作開展。

市長布里德（左三）與社區人士合影。（記者張曼琳／攝影）

而這項共耗資7200萬元的聯合開發項目的資金，來自市長住房和社區發展辦公室(MOHCD)、舊金山2020年健康與恢復債券、州長紐森(Gavin Newsom)的2022年預算法案、聯邦眾議院 議長裴洛西 和州參議員威善高（Scott Wiener）確保的聯邦和州資金，以及社區捐助者。

Sunnydale社區中心在6日的一份書面聲明中表示，Sunnydale街區為該市年輕人最集中的地區之一，也是貧困人口最集中的地區之一。在本次新社區建成後，除住房單位，Sunnydale社區中心位於Sunnydale Avenue和Hahn Street拐角處的John McLaren公園的東南角，將包括一個面積3萬5000平方英尺的校園建築和室外空間，為家庭、兒童和青少年提供安全和方便的空間，用於體育、娛樂和文化活動，以及健康和保健計畫和活動。

市長布里德說：「舊金山的每一個年輕人，無論他們住在哪裡，都應該有機會使用離家最近的現代娛樂和學習空間；Sunnydale社區中心對於該社區兒童和青少年的發展至關重要，並且是我們通過大量投資和合作，為居民提供促進繁榮社區的設施時的完美典範。」

眾議院議長裴洛西說：「今天的動土儀式，是確保每個舊金山人都擁有在他們稱之為家的社區中茁壯成長所需的重要一步。」

威善高則表示，他很自豪能夠為該社區中心籌集到500萬元的州資金。他說：「這將成為社區的絕佳後備，我迫不及待地想看到它的實際應用。」