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推特辦公室改臥室違法？馬斯克反擊：遭不公平對待

編譯組／舊金山7日電
舊金山將調查推特總部設置臥室一事，馬斯克推文反擊表達不滿。（Getty Images）
舊金山將調查推特總部設置臥室一事，馬斯克推文反擊表達不滿。（Getty Images）

推特舊金山總部辦公室設有臥室一事被媒體報導後，馬斯克（Elon Musk）6日對舊金山市長布里德（London Breed）做出反擊，認為推特因為「為疲憊的員工提供睡床」遭受到不公平的對待。

在數千名員工被解雇後，推特已不再需要那麼多會議室。相關人士透露，最近幾周，推特將總部幾個會議室改為臨時臥室，擺有床舖、床頭櫃和沙發。

舊金山樓宇檢查局（Department of Building Inspections）發言人對舊金山紀事報（Chronicle）表示，他們收到推特設置臥室的舉報，由於此舉可能違反建築法規，他們將前往推特總部進行檢查。

得知舊金山市府將進行調查後，馬斯克在一則推文中附上一個連結，是紀事報對一名嬰兒意外吸食到芬太尼險些喪命的報導。報導指出，在這起事件發生後，布里德曾推文說，「保持公共場所的安全很重要」，並表示要追究毒販的責任。馬斯克此舉似乎在告訴布里德，舊金山還有更重要的事要做。

在收購推特之前，馬斯克曾提出將推特總部改為遊民收容所的想法，因為員工都在家工作，辦公室沒有人用。

收購推特後，馬斯解雇了3700名員工，並向剩下的員工發出最後通牒，要求他們承諾「效忠」（hardcore）推特。

馬斯克不僅要求員工長時間工作，必要時甚至可以在辦公室過夜。而且，他還要求許多Tesla和Boring Co.的員工在過渡期時到推特協助他。知情人士表示，這些臥室相信有部分也是為了這些員工準備的。

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