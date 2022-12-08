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49人兩四分衛傷退 替補小將發威 本周對陣名將布雷迪

記者王子涵／聖荷西報導
勃迪頂住壓力，帶領49人逆轉取勝。（舊金山49人提供）
勃迪頂住壓力，帶領49人逆轉取勝。（舊金山49人提供）

運動場上什麼事情都可能發生。NFL美足聯盟本季常規賽接近尾聲，連勝的舊金山49人隊（San Francisco 49ers）似乎已經走出賽季初傷病不斷地陰影，球隊上下正著眼於為季後賽做準備，然而意想不到的事還是發生了。四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）上周日在對陣邁阿密海豚隊的比賽中，左腳嚴重扭傷，基本宣告賽季報銷。加之先前已經出局的新秀四分衛蘭斯（Trey Lance），49人不得不啟用陣中最後一名四分衛人選勃迪（Brock Purdy）。

49人四分衛接連重傷，賽季報銷。圖為賽季第二場受傷的蘭斯。（推特截圖）
49人四分衛接連重傷，賽季報銷。圖為賽季第二場受傷的蘭斯。（推特截圖）

主教練沙納漢（Kyle Shanahan）在上周日的比賽後，便宣布了伽羅博羅賽季報銷的消息，然而在7日中午的記者會中表示，伽羅博羅的傷勢並沒有之前預測的嚴重，受傷部位免於手術，但恢復時間仍預計為八周左右。因此，即便49人在季後賽走得很遠，伽羅博羅也很難再返回球隊。

伽羅博羅受傷瞬間。（舊金山49人提供）
伽羅博羅受傷瞬間。（舊金山49人提供）

根據賽程，國聯決賽將在7周後開打，所以按照目前的恢復時間表，伽羅博羅最早也只能在超級碗決賽中亮相。球隊是否能晉級到最終決賽還是未知數，屆時教練組也將很難起用剛剛傷愈歸來的他，所以伽羅博羅賽季報銷已經是板上釘釘的事。

22歲的勃迪，今年被49人在最後一輪選秀中選中。由於球隊早已確立蘭斯為未來發展方向，老將伽羅博羅也同意繼續留守，他幾乎無法得到上場的時間，所以被球迷戲稱為「無關緊要先生」（Mr. Irrelevent）。然而，他臨危受命上場後，成功頂住壓力，幫助球隊逆轉擊敗由49人前進攻教練領導的海豚隊。賽後，49人防守的大將沃納（Fred Warner）說：「在過去的13周中，勃迪在訓練中一直對抗全聯盟最棒的防守陣容，他沒問題的。」

勃迪賽後表示：「我十分感激被球隊選中，我將保持自信，相信自己可以在NFL級別的對抗中競技。」

49人將在本周末主場迎戰由名四分衛布雷迪（Tom Brady）領銜的坦帕灣海盜隊，有趣的是，勃迪成為聯盟中少有的在布雷迪進入聯盟後才出生的四分衛，而本場比賽也將是勃迪第一場以首發身分代表49人出戰的比賽。

已經45歲的布雷迪依然保持著聯盟頂尖的傳球水平，對此沙納漢在記者會上表示：「或許所有人都和我想的一樣，想知道為什麼布雷迪的年齡這麼高了，他在賽場上的樣子簡直和當年一樣。」

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