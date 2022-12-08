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台灣食品進軍沙加緬度搶華人商機 金陽超市有試吃活動

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度金陽超市除了慶祝開幕周年外，也將舉辦台灣商品試吃活動，不少都是台灣政府輔導的小農商品。（受訪者提供）
沙加緬度金陽超市除了慶祝開幕周年外，也將舉辦台灣商品試吃活動，不少都是台灣政府輔導的小農商品。（受訪者提供）

愈來愈多台灣商品進軍美國，搶攻北美市場，而過去許多台灣商品進駐銷售的地點，都以台灣人群聚的地方較多。進口商True Harmony與來自舊金山華埠的金陽超市，聯手合作在沙加緬度展店，引進大量台灣優質食品，希望搶攻當地的華人市場，也宣示台灣商品進軍加州首府的決心。

進口商True Harmony負責人黃詩芸表示，以往較多台灣人聚集在南灣，因此灣區對於台灣商品的需求量較高，尤其疫情期間團購需求量相當大，過往許多沒有進口到美國的商品，也紛紛來美國，引起更多台灣人與華人的關注，台灣商品甚至打響名號在華人圈，如舊金山華埠也掀起一波熱銷風潮。

她表示，大沙加緬度區其實近年來也有愈來愈多華人進駐，尤其是戴維斯（Davis）、佛爾森市（Folsom）這兩地，近年許多台灣人定居，佛爾森市在Intel進駐下，帶來了大批高級知識分子和工程師，也帶動周圍華人生活飲食需求，進而帶動台灣美食商機。以往要從中谷地區到灣區，都得開車一、兩個小時才能夠抵達，金陽超市去年底在沙加緬度地區開幕，成為當地目前最新穎的華人超市

進口商True Harmony與來自舊金山華埠的金陽超市，聯手合作在沙加緬度展店...
進口商True Harmony與來自舊金山華埠的金陽超市，聯手合作在沙加緬度展店，並引進大量台灣優質食品，希望搶攻當地的華人市場。（受訪者提供）

金陽超市負責人Michelle Li表示，現在許多年輕顧客希望除了購買到家鄉味外，也想要購買到能兼顧美味與健康的食品，她在舊金山華埠經營十多年，花了許多心思尋找優質廠商食品，發現台灣的商品在華埠引起不小的旋風，許多廣東裔的消費者也相當喜歡台灣商品。

她分析，新冠疫情爆發後，海運一度成為天價，進口台灣食品相當難，隨著各地疫情好轉、各國開放政策，海運總算開始流通，此次能結合台灣外貿協會推廣活動，希望讓來自台灣的健康美食以更優惠的價格，出現在消費者的節日餐桌上。

沙加緬度金陽超市除了慶祝開幕周年外，也將舉辦台灣商品試吃活動，12月9日開始至18日，周五至周日的上午9時至下午6時，地點在Jin Yang Market（金陽生機超市，地址：8765 Center Pkwy D100, Sacramento, CA 95823）。

黃詩芸表示，這次的活動商品不少都是台灣政府輔導的小農商品，包括丰丹、餐御宴、德朱利斯、大力蔘、芒果好吃、山頂壯圓、金椿等台灣廠商，商品包含桂圓南棗核桃糕、杏仁蔓越莓牛軋糖、鳳梨酥、水果塔、椰子酥等，提供民眾免費試吃，並將各種特價優惠，讓民眾也可以買得開心。

華人超市 華埠 疫情

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