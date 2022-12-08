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前聖縣警長貪腐定罪 仍享退休福利

編譯組／綜合7日電
被定罪的前聖縣警長史密斯仍可保有退休福利。(美聯社)
被定罪的前聖縣警長史密斯仍可保有退休福利。(美聯社)

儘管上月在民事審判被判犯下多項同等於重罪的指控，前聖他克拉拉縣警長史密斯(Laurie Smith)仍有資格領取退休福利

上個月，民事陪審團裁定，聖縣警長史密斯被判犯有六項腐敗與蓄意不當行為罪行。她被判向競選捐助者與核心圈成員發放隱蔽式攜槍許可證，並且未報告以贈禮換取許可證。史密斯在她被定罪前三天、辭去聖縣最高執法官員職務。她在聖縣警局服務約50年。

不過，由於她被定罪的特殊情況，仍有資格獲取數十萬元的養老金與醫療保健福利，其中有部分將由納稅人支付。因為民事大陪審團提出對史密斯的指控，代表著雖然指控與審判結構類似刑事案件，但當她被定罪時、並沒有刑事後果。「矽谷納稅人協會」(Silicon Valley Taxpayers Association)會長辛克爾(Mark Hinkle)表示，這是不合宜的，她應無法獲得養老金。

史密斯與聖縣警局辦公室則對相關詢問不予置評。

聖縣議會6日投票任命強森(Bob Jonsen)接任警長，距離他宣誓就職尚有一個月。副警長班德(Ken Binder)在史密斯退休後暫接替她的職務。強森將成為自1998年以來、首位投票當選的新警長，當年由史密斯開始擔任聖縣警局的最高職位。

根據加州公職人員養老金改革法案，公務員必須被判犯下重罪，才會被剝奪其養老金與其他退休福利。此不適用於民事定罪。聖縣議員艾倫伯格(Susan Ellenberg)表示，法律規定公務員在何種情況下、會喪失領取養老金權益。顯然，史密斯案例中，這些情況皆不存在。

「加州公務員退休系統」(California Public Employee's Retirement System)發言人摩根(Amy Morgan)證實，史密斯仍具資格領取她的全額養老金與福利，但無法確認她是否已申請領取。根據史密斯在聖縣警局服務年數與她超過30萬元年薪，養老金每年可能有數十萬元。

多名縣議員拒絕對史密斯的退休福利發表評論，理由是不了解沒收福利規定的法律。聖縣政府律師威廉斯(James Williams)表示，縣議員無法阻止史密斯領取養金，因為完全受到州法律管轄。

摩根表示，若檢察官對史密斯提出額外重罪指控並被定罪，可能是被沒收部分退休福利的唯一方法。然而，即使重罪也不會完全剝奪史密斯福利，被判犯有重罪的公務員，仍具資格領取部分養老金。若被判重罪，通常只會失去從他們第一次犯罪到退休之日所應獲的福利。

福利 退休 加州

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