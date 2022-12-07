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舊金山夫婦走私、剝削菲婦當幫傭 被起訴

編譯組／舊金山6日電
舊金山地檢處控告一對夫婦走私、剝削菲律賓婦人到美國為他們照顧小孩。（美聯社）
舊金山地檢處控告一對夫婦走私、剝削菲律賓婦人到美國為他們照顧小孩。（美聯社）

舊金山地檢處調查一對夫婦對待其保姆傭人方式後，對兩人提出多項人口販賣（human trafficking）罪名。檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）6日對阿奎拉（Jose Aquila）與林羅蘭（音譯 Lorraine Lim）提出多項重罪，以及三項觸犯勞工法輕罪控訴。

根據舊金山地檢處公布，阿奎拉與林羅蘭兩人將尼謝爾（Nicel）從菲律賓帶回灣區之後，非法剝削、強迫受害人擔任全職保母工作。

根據地檢處資料，兩名被告於2019年將受害人尼謝爾帶到舊金山，開始強迫她每年工作七天，照顧兩人殘疾小孩，此外強迫尼謝爾在其他地方工作。舊金山檢察官並且指出，兩人原來向受害人說，她只需要工作三個月，即可返回家鄉，沒有想到一來就被扣留了幾乎兩年半。

由於尼謝爾不會說英文。檢察官懷疑兩名被告扣留受害人護照，不讓她用手機，也不准許她交朋友，讓她無法出門。根據舊金山地檢處指出，這對夫婦被控一項陰謀人口販賣重罪、一項操作人口販賣重罪、三項違反失業保險等重罪，以及三項觸犯勞工法規輕罪。如所有罪名成立，兩名被告各均將面臨12年牢獄之災。

謝安宜在一項聲明中指出，保母或傭人容易遭雇主控制，舊金山地檢處將會保護受害人尼謝爾，讓阿奎拉與林羅蘭兩名被告對其所作所為負責，同時讓社會人士清楚，地檢處絕不容許人口販賣行為。

根據地檢處資訊，一名阿奎拉與林羅蘭的鄰居通報警方後，地檢處即展開調查。舊金山警局特別受害人小組 （Special Victims Unit）於2021年11月將受害人尼謝爾救出。阿奎拉於同年11月30日向警方投案。另一名被告林羅蘭也於12月4日向警方投案。

根據調查，兩名被告涉嫌雇用尼謝爾之初，每個月僅付他薪水240元，隨後月薪降到40元。受害人平常都睡在一個堆滿紙箱子的儲藏室，裡面沒有暖氣設備。受害人沒有想有任何員工福利，沒有休息時間，也沒有病假。兩名嫌犯目前各均以10萬元交保。

舊金山 勞工 檢察官

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