推特總部辦公室改臥室 舊金山官員調查

推特被舉報將總部部分辦公室改為臥室，舊金山官員展開調查。（美聯社）

舊金山 市府當局接獲通報，推特 非法將其總部樓部分辦公空間改為臥室，目前正積極著手調查。根據報導，富比世 (Forbes) 雜誌報導「推特總部內有些會議室改裝成臥房，內設有床墊、布簾，以及巨型遠程虛擬會議屏幕。」

一名匿名推特員工通報富比世 (Forbes) 雜誌稱，位於舊金山市場街1355號的推特總部大樓中，每層樓均有四到八個臥室設備。然跟根據舊金山市府紀錄，推特並沒有提出任何將辦公室改裝成臥室申請。

舊金山建物檢查局將調查推特大樓內有無違規情形。建物檢查局發言人韓南 (Patrick Hannan) 表示，居住建物的建築法規不同，如要達到居住安全的目的，使用著必須遵守這些規定。違犯建築法情形一旦出現，觸犯法規者將會收到違法通知。

馬斯克 收購推特之後，一些公司員工公開表示，由於工作要求高，許多員工必須睡在辦公室。上周有人拍到推特生產管理主任克勞夫德 (Esther Crawford) 睡在會議室內一個睡袋裡，眼睛蒙上眼罩。

克勞夫得甚至推文稱，如果你的工作團隊要如期完成工作，有時你必須睡在工作場所。馬斯克也曾推出稱，直到公司整頓完成前，無論工作與睡眠，他都會住在公司內。馬斯克後來將此推文刪除。

推特的對外溝通部門員工均已遭解聘，因此無法回覆媒體詢問。推特總部建築所有人亦拒絕作評。

推特總部建築租約已呈送給證券交易委員會。根據合約，如推特試圖將部分建築轉租為社交、醫療服務、社會福利服務、或居住臥房設備的話，建築主人有權拒絕。合約並沒有明言推特能否將部分建物改為臥室用途。

此外，加州勞工聯合會 (California Labor Federation) 6日稱，一名參加工會的清潔工人參與在Twitter總部前舉行的罷工活動後，立刻遭解聘。這名員工提出申訴，稱公司不但不提供合約所承諾的遣散費，也沒有給予解聘員工任何合法通知。