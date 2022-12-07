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泛美金字塔慶50年 翻新工程動土 盼創建更有吸引力景點

記者張曼琳／舊金山報導
布里德（右二）、州參議員威善高（左二）、市議員佩斯金（左一）、前市長布朗（右一）、上沃地產創始人上沃（右三）為翻新新工程進行動土儀式。（取材自布里德推特）
布里德（右二）、州參議員威善高（左二）、市議員佩斯金（左一）、前市長布朗（右一）、上沃地產創始人上沃（右三）為翻新新工程進行動土儀式。（取材自布里德推特）

舊金山金融區地標性建築，泛美金字塔(Transamerica Pyramid)已有50年歷史。為慶祝該建築橫跨半個世紀的歷史，並為其翻新工程舉行動土儀式，包括市長布里德、州參議員威善高（Scott Wiener）、市議員佩斯金（Aaron Peskin）、前市長勃朗在內的官員和社區人士，共同出席6日早晨的媒體活動。

泛美金字塔共48層，建於1972年，由美國建築師William Pereira設計。這座三角形的摩天大樓是近三個世紀以來舊金山市最高的建築，直到2018年被Salesforce Tower超越。

泛美金字塔共48層，建於1972年，由美國建築師William Pereira設...
泛美金字塔共48層，建於1972年，由美國建築師William Pereira設計。（記者張曼琳╱攝影）

該建築於2020年以6.5億元的價格售出，並即將進行耗資4億元的大規模翻新。翻新工程包括在建物周圍增加綠地和開放空間、對建築物內部進行全面翻新，並對作為泛美金字塔建築群的部分建築物進行翻新。翻新新工程現已開始，預計需要約一年完成。

泛美金字塔新業主為上沃地產（Shvo Real Estate）。其創始人上沃（Michael Shvo）表示，希望創建一個有富有吸引力的景點。

市長布里德表示，本次重建工程為振興市中心的重要部分，還表示自疫情流行開始以來該市一直在苦苦掙扎。

布里德在一份聲明中說：「這不僅僅只是關於這座標誌性建築，它在世界各地都被拍照和看到。這是關於創建一個公眾可以聚集的開放和社區空間，在這裡用餐並享受市中心的街區。」

布里德（左）維祝賀泛美金字塔50周年向上沃（右）送出禮物。（記者張曼琳╱攝影）
布里德（左）維祝賀泛美金字塔50周年向上沃（右）送出禮物。（記者張曼琳╱攝影）

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