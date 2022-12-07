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舊金山市議會通過「車改房」條例 允建更多住房

記者劉先進／舊金山報導
舊金山市議會6日通過市長布里德提出的一項「車改房」（Cars to Casas）住房條例，以便在市內建造更多的住房。（記者劉先進╱攝影）
舊金山市議會6日通過市長布里德提出的一項「車改房」（Cars to Casas）住房條例，以便在市內建造更多的住房。（記者劉先進╱攝影）

舊金山市議會6日通過市長布里德提出的一項「車改房」（Cars to Casas）住房條例，以便在市內建造更多的住房，取代加油站、停車場和其他以汽車為中心的地段。

條例得到了住房和環境活動家的支持，包括YIMBY行動、舊金山住房行動聯盟和Brightline Defense等組織的支持。

市府的資料介紹所，車改房條例將提高以汽車為中心的地段的密度，在住宅區（RH）最多允許可容納四個單元住房。在其他已經允許住房的分區，密度將被放寬到「形成模式」，這意味著它將被現有的高度、體積和後退要求等設定。任何分區的高度限制都不會被提高，只有密度會被放寬，這將有助於將未被充分利用的土地過渡到急需的住房。條例還將通過取消現有的有條件使用要求，使其更容易從以汽車為導向的用途中過渡出來，這將有助於減少官僚主義，這是建設可負擔住房的另一個障礙。

布里德表示，這項立法是舊金山消除建設新住房障礙的重要工作的一部分。「如果我們要實現加州規定的，在未來8年內建造8.2萬套新住房的目標，需要不斷推進解決方案，以簡化住房審批。我們知道還有很多工作要做，但這是朝著正確方向邁出的一步。」

舊金山規畫局與技術顧問、地產諮詢公司世紀城市（Century Urban）合作進行了一項研究。 該公司準備了一份研究報告，以確定上述條例將如何提高整個城市新住房項目的可行性。研究顯示，通過消除分區法規中不必要的限制，該條例將提高項目的可行性，為住房建設開闢新的機會。然而，鑒於目前的經濟狀況，這項研究發現，由於各種因素，包括城市的法規和要求，大多數項目類型的可行性仍然具有挑戰性。進一步努力解決這些問題，住房項目可能變得更可行。

該條例的通過與舊金山即將進行的住房要素更新相一致，其中包括消除城市對住房建設的限制的政策。像加州的所有城市一樣，舊金山正在批准其住房基本構件，即為實現加州規定的住房目標而制定的計畫。根據州法律，相關住房計畫必須在2023年1月31日前批准，然後由加州住房和社區發展廳認證。州政府給舊金山制定的住房目標，是在未來8年內建造8萬2000套新房。

在舊金山，47%的溫室氣體排放來自交通，41%來自建築物使用的天然氣。全市已經在1990年的基礎上減少了41%的碳排放，但大部分的減少來自於減少建築物的溫室氣體排放，而來自交通的排放則保持相對穩定。幫助過渡地段擺脫以汽車為導向的用途，將有助於創建一個優先考慮更多可持續發展的城市，同時創造更密集的社區。

舊金山市議會6日通過市長布里德提出的一項「車改房」（Cars to Casas）...
舊金山市議會6日通過市長布里德提出的一項「車改房」（Cars to Casas）住房條例，以便在市內建造更多的住房。（記者劉先進╱攝影）

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