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州參議員威善高推法案 允宗教機構建可負擔住房

記者張曼琳／舊金山報導
威善高在6日記者會上與數十名木匠和宗教領袖一同公布該法案內容。（記者張曼琳╱攝影）
威善高在6日記者會上與數十名木匠和宗教領袖一同公布該法案內容。（記者張曼琳╱攝影）

代表舊金山的加州參議員威善高（Scott Wiener）和南加州眾議員麥金納（Tina McKinnor）正在推進加州SB4法案，即「信仰土地上的可負擔住房法（the Affordable Housing on Faith Lands Act）」。如法案通過，將允許信仰機構（如教堂、猶太教堂和清真寺）以及非營利性大學，在即使當地分區禁止建造此類住房的情況下，也有權在其私人土地上建造可負擔住房。

SB4法案對該物業進行了重新分區，並確保不會濫用加州環境質量法案（CEQA）或地方程序來阻止此類可負擔住房項目，該立法僅適用於100%可負擔住房。

該法案曾於2020年作為SB899法案推出，並以39對0的票數在參議院通過。本次的SB4法案是威善高的第3次立法嘗試，預計將成為新年最激烈的立法鬥爭之一。

威善高在6日記者會上與數十名木匠和宗教領袖一同公布了該法案。威善高說：「低收入和工人階級的（住房）需求最大，宗教機構和大學擁有大量的多餘土地，並可以用於可負擔住房。」他還強調：「加州住房嚴重短缺，我們需要一切可用的工具來建造我們迫切需要的住房。」

他指出，根據柏克萊加大的一份研究，目前用於宗教目的近4萬畝土地可用於住房開發。

他在書面聲明中表示，許多的信仰和慈善機構擁有多餘的財產。例如，過大的停車場，可以用於建造可負擔住房。還表示，長期以來，信仰機構與非牟利住房開發商合作，在他們的土地上建造可負擔住房。 但是，有許多城市的現行分區法，禁止在此類房產上建造多戶公寓樓或任何住房。

此外，重新規畫這塊土地，並讓項目通過審批成本高昂，程序十分很困難甚至不可能，通常情況下是由於加州環境質量法案的訴訟和上訴，解決此類訴訟需要三到四年時間和數百萬元，上訴也通常需六個月才能解決。

SB4法案則確保宗教機構和非營利性大學，能夠在其土地上建造可負擔住房，無需經過高昂且困難的重新分區和酌情批准程序。

北加州非牟利住房協會（NPH）政策主任迪亞茲（Abram Diaz）說：「加州人要求我們建造更多的可負擔住房，而SB4法案為社區信仰領袖打開了大門，幫助我們解決住房短缺問題，」他指出，該法案提供了一個獨特的機會，以支持宗教機構的社會使命，並為居民建造穩定、安全和負擔得起的房屋。

除了北加州非牟利住房協會、南加州非營利住房協會（SCANPH）、加州猶太公共事務委員會 (JPAC)以及nner City Law Center和加州木匠會議等工會的贊助支持，他們認為該法案，不僅創造了更多可負擔住房，還支持吸引、培訓和留住技能更高、薪水更高的勞動力。

威善高向相關組織頒發賀狀，以示對其支持的感謝。（記者張曼琳╱攝影）
威善高向相關組織頒發賀狀，以示對其支持的感謝。（記者張曼琳╱攝影）

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