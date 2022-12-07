科技人勉學子 不揮棒恐錯過好球

青年學子與職場前輩在i-Taiwan體驗營交流。（周信結提供）

駐舊金山經文處教育 組和僑教中心，結合南灣台灣同鄉會和北美洲台灣人教授協會北加州分會，共同舉辦學生感恩餐會、企業參訪、求學就業座談會，及「i-Taiwan體驗營」活動。共有台灣留學生 學生，僑青及社團領袖70多人出席。

為吸引海外青年到台工作及投資，2018年蔡英文總統出訪邦交國過境美國，指示由僑務委員會於全球16處僑教中心設置i臺灣窗口(i Taiwan)，設立諮詢服務功能，整合資訊資源，提供海外僑青到台投資工作諮詢服務。本次i台灣體驗營就為讓海外青年瞭解相關資訊，希望能有效整合二代、三代僑青、青商及台灣留學生組織之力量，鼓勵參與僑社、融入主流及連結台灣。

經文處長賴銘琪致詞表示，感謝灣區僑團對中華民國台灣政府推動台灣加入世衞組織的協助，並且長期在美國主流發聲、協助培養年輕世代。希望留學生及僑青能多參加類似活動，進一步關心台灣。

會中經文處副組長侯國南、教育組長周慧宜分別介紹及了辦事處及教育組提供的服務及主要功能。僑教中心主任莊雅淑則分享「i-Taiwan體驗營」主要內容，期待提供僑青及學生了解及體驗台灣，連結台灣及僑區。

教授協會會長史丹福大學教授王智弘分享自身經驗。他本身是小留學生，後來到麻省理工學院（MIT）與哈佛醫學 院攻讀，後又進入史丹福醫學院擔任教職，並創辧生醫器材公司。王智弘鼓勵青年學子，繼續朝著夢想努力。

前教授協會會長、現任南灣台灣同鄉會會長周信結指出，教授協會非常重視年青世代。事實上，北美總會每年提供博士班十位學生免費參加年會發表專題，南灣同鄉會也常舉辦活動邀請年輕世代及留學生參加。這次四單位合作，就是呼應僑委會委員長童振源來訪時的呼籲，一起多關心年輕世代、培育年輕世代成為未來棟樑。

在半導體設備大廠工作的楊燿宏過去多年來曾雇用很多台灣學生進入高科技部門。他鼓勵年輕人多嘗試，應該要有「提早犯錯」的勇氣，才能從錯誤中學習成長經驗，「台灣工程師上場都準備打全壘打，不敢輕易揮棒，常常會錯失好球機會。」楊燿宏強調，年輕時不必追求虛幻的完美而錯過創新、學習及成長的機會。

前英特爾，蘋果公司項目領導、目前在一間大型科技公司擔任資深專案經理的倪文俊則鼓勵大家「勇敢發聲」，一定要有勇敢說出想法的習慣。他提到，「如果都不說話，久了就沒人聽你說話」，而英文的口音其實並不重要。

倪文俊也提醒，在職場發問要「帶著答案去請教人」，不論答案是對是錯，自己先想過一遍，能說出思考的脈絡，同事或主管才能對症下藥。此外，他建議大家多和跨部門的同事相處，有助於回應客戶的各種問題。

史丹福教授顏亞惠的父親顏永財是教授協會資深會員，也是成功企業家，母親莊和子則曾是台灣僑選立委。顏亞惠除了在會中介紹自己創辦的Pandia health公司，也呼籲大家要多關心公共事務參與政治，才能改變社會。座談會最後由舊金山台灣青商會會長簡嘉良，分享撰寫履歷表的訣竅，以及面試與拓展人際網路的方式，並且鼓勵青年有機會時可以自行創業。