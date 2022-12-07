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留學生參訪台企 跨世代交流創雙贏

記者李榮／灣區報導
留學生參訪台灣企業，跨世代交流。（經文處提供）
留學生參訪台灣企業，跨世代交流。（經文處提供）

「台灣留學生企業參訪暨座談聯誼活動」的留學生，參訪海外台商磐石獎得獎企業Landway International Corporation，並由該企業董事長陳陽明分享服裝產業發展及企業經營。

Landway International Corporation成立於1994年，主張美國製造，除了透過生產精實、耐用、高品質的服裝立足北美成衣市場，更積極回饋社會，協助提升台灣的國際能見度。包括參與衣物捐贈活動、難民援助計畫、2020年時募集救援物資援助宏都拉斯風災等，並且積極參與僑社活動、推展國民外交，樹立取之於社會、回饋於社會的典範。

參加企業參訪活動的舊金山大學學生吳承翰表示，參加整個活動讓人感覺受益良多，透過參觀傳統產業公司，了解台灣的紡織業很有競爭力，能夠生產高品質的商品，搭配科技化管理，他看見Landway International Corporation在傳統產業上所付出的努力，獲得許多啟發。

教育組組長周慧宜也向學生介紹駐舊金山經文處教育組。她表示，駐舊金山辦事處教育組於美國西北部八個半州的轄區共有約35個台灣同學會，教育組希望藉由本次活動，建立年輕學子與台灣人社團之間的連結，透過跨世代的交流，創造雙贏。

經文處指出，透過這次活動建立跨世代連結，不僅讓學生更了解灣區的台灣企業，僑界也期待年輕學子為灣區台灣人社群注入更多活水。

教育 舊金山 灣區

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