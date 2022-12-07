強森接聖縣新警長 明日提早上任

聖他克拉拉縣議會6日任命當選人強森為下一任縣警局局長，並從本月8日起開始工作。（取自臉書）

聖他克拉拉縣議會6日一致投票 通過，任命新縣警局局長當選人強森（Bob Jonsen）為下一任警長。不過，原本明年1月2日才會正式宣誓就職的強森，在選舉結果獲得縣選民登記處認證後，被縣議會要求從本月8日開始以臨時警長身份展開工作。

強森表示，他已準備好接受新工作，並且已安排好警局部屬會議。

強森說：「我對此感到非常興奮，警局上下也對即將向前邁進感到興奮。這是一個能真正與員工互動的機會，希望能在這段過渡期內緩和大家的焦慮。」

縣議員李洲曉（Otto Lee）說：「縣警局需要進行大規模療癒工作，來修復焦躁的情緒。新警長應該被賦予一個進行療癒的機會，這是恢復多年來失去的公眾信任的第一步。」

強森是前巴洛阿圖市警長，在11月的選舉中擊敗其他四位候選人，包括退休警監詹森（Kevin Jensen）。強森將成為聖他克拉拉縣第29任警長，也是自1998年以來的第一位新選出的警長。

強森2018年接掌巴洛阿圖警局，此前在中半島蒙洛公園市（Menlo Park）警局擔任了五年的警長，過去在洛杉磯 縣警局工作了約30年。

由於被控貪腐的前聖縣警長史密斯（Laurie Smith）10月31日在民事判決宣布前辭職，聖縣決定提前一個月任命強森。史密斯今年3月宣布不會尋求連任，警長一職自去年11月以來，一直由副警長班德（Ken Binder）暫代。

不過，聖荷西 焦點報（San Jose Spotlight）報導，有些居民對這項任命表示憂慮，理由是有人指控強森在洛杉磯縣警局工作時，是一個名為「死神」（Grim Reapers）的縣警幫派成員。

但是，聖荷西矽谷全國有色人種協進會（San Jose/Silicon Valley NAACP）會長紐納斯（Bob Nuñez）表示，他們進行了調查，發現這個說法毫無根據。

擁有500名成員的聖縣縣警協會（Deputy Sheriffs’ Association of Santa Clara County）表示，他們已經準備好與強森合作。

聖縣縣警協會會長艾爾德（Ryan Elder）說：「新領導層的過渡必須盡可能無縫。我們與新任警長進行的談話十分有收穫，我們承諾將共同努力改善聖他克拉拉縣居民的安全。」

擁有約40年執法資歷的強森承諾，將解決縣監獄的精神健康危機，還誓言要賦予陷入多年爭議的聖縣警局透明度。

強森說：「提高透明度和問責制顯然是縣警局必須解決的最大問題之一，這需要與工會和社區利益團體進行大量的合作。」