推特仇恨言論增加 聖縣地檢長拒用

推特仇恨言論增加，聖縣地檢長羅森宣布不再使用推特帳號。(圖取自聖縣地檢長辦公室官方臉書)

聖他克拉拉縣地檢長羅森(Jeff Rosen)5日宣布，馬斯克 (Elon Musk)收購社交媒體平台推特 (Twitter)以來，煽動性仇恨言論增加，他將不再使用Twitter帳號。

「身為美國人，我們有自由大聲表達政治觀點並且強烈反對對方。」羅森在他的推特帳號@santaclarada發文表示。「然而，當言論越界成為仇恨、種族主義、反猶太主義時，我們所有珍貴並且艱苦奮鬥所獲的自由，都遭到破壞，我們擁有的民主也被削弱。每位美國人都有與仇恨言論作鬥爭的道德義務。有很多方法可做到這點，可大可小，退出Twitter也是方法之一。我的辦公室，北加州最大的檢察官 辦公室，正退出Twitter。」

羅森在他退出推特的信函中，要求全美各地的地方檢察官取消其辦公室與聖縣地檢辦公室在推特的連結。他指出，他的推特帳戶將於6日停用。羅森原先擁有4515名粉絲。民眾仍可從臉書或地檢辦公室官方網站：jeffrosen.org找到聖縣地檢辦公室訊息。

羅森退出推特網路社交平台的決定，是在推特經歷一連串混亂時間之後做出，其中包括大規模裁員、令人困惑的產品推出，以及仇恨言論上升，這些皆是在馬斯克接管推特後發生。馬斯克的部分決定，包括恢復過去被禁止的帳號，是基於他計畫在Twitter促進「言論自由」(free speech)的說法。

許多公眾人物因此離開推特社交媒體。上周，舊金山市議長華頌善(Shamann Walton)在推特帳號被駭客入侵後，宣布退出推特。他表示，不再覺得有必要使用這個社交網站「浪費精力」(waste energy)。

不過，儘管推特最近爭議不斷，但其社交網路平台服務，仍是公家機關傳遞訊息的重要工具。阿拉米達縣地檢處發言人奧瑪利(Nancy O'Malley)表示，她的辦公室很少使用推特，通常是為了宣布判決，並將持續這樣做。馬連縣衛生局發言人上周也說，衛生局將繼續在推特提供訊息。蘇拉諾衛生部門也將保留在推特社交媒體平台服務，提供社區外展等健康教育資訊。

BART在推特擁有30萬名粉絲，是Twitter最熱門的公共機構之一。BART傳播長托斯特(Alicia Trost)表示，BART仍將使用推特提供乘客與公眾重要訊息、回復與客服相關推文，並分享令人開心的交通內容。