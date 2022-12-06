青青合唱團41周年 疫後首場實體公演

成立於史丹福校園的青青合唱團，轉眼間已走入第41年，將舉辦疫情後首場實體演出。（青青合唱團提供）

在灣區 長久深耕的青青合唱團宣布，將在12月10號舉行創團41周年度公演，此次將是自2020年以來，三年內第一次現場公演，別具意義。青青合唱團指出，2020年疫情 剛開始，青青就轉為網上練唱，一年半後開始嘗試在室外公園練唱。

去年適逢青青創團40周年，12月4號的青青2021年度音樂會，是在當地的教堂，沒有觀眾入席的情況下舉行。今年年初終於隨著疫情變化，青青90多位團員與練習情況開始逐步解封，從網上練唱到公園聚會，再回到室內練唱。這次的公演，更是新冠肺炎疫情之後首場實體公演，「顯示團員們堅靭不拔的毅力，和對合唱音樂的熱愛。因為，嚴峻的疫情沒有阻撓青青團員們對合唱音樂的熱愛，三年來每周的練唱沒有間斷過！」

青青合唱團是1981年成立於史丹福大學的校園內，迄今已經走過41年，是灣區歷史最悠久的華人合唱團之一。現有合唱團團員將近200人，分別來自中國大陸、台灣、香港、美國等地。青青合唱團的團員年齡有10幾歲到70多歲都有，每周六固定練唱3小時，有兩位專業水準的指揮義務為團員指導。此外，合唱團還有一年一度的音樂營、團慶和排舞、爬山，和球賽等等活動，目前的練唱場地是薩拉度加的「Church of the Ascension」的「Worner Hall」。

青青合唱團介紹，今年的公演節目將展現青青一貫的多樣化和廣泛題材。大合唱的曲目來自世界多國的作曲家，包括經典詩歌、民謠、爵士樂 、流行歌曲和宗教歌曲。穿插其間的小組節目更加多元化，帶來不同的樂趣和經驗。演出的曲目以中文、英文、法文和希伯來語言等多元呈現，歡迎大家前往觀賞演出。

青青合唱團的41周年公演時間為12月10號（周六）晚上7時30分，地點為Church of the Ascension（12033 Miller Avenue, Saratoga, CA95070）。詳情可參閱青青網站ChingChing.org。或撥打專線408-569-5685。