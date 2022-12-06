乘客數若仍停滯不前 灣區交通機構財務恐崩潰

若未來幾年乘車率仍停滯不前，灣區各大交通機構財務恐崩潰。圖為BART車站入口。(取自BART官方臉書)

BART、Muni、Caltrain與灣區 各大交通系統，若乘客數量仍停滯不前，再加上如果沒有可取代聯邦新冠補助經費數十億元的金援，未來幾年面臨史無前例的財務崩潰風險。

灣區火車、公車、渡輪營運機構預估，交通體系將面臨「財務斷崖」(fiscal cliffs)。目前因為有聯邦政府的全面援助，使得交通營運得以維持，但是，最新預估示警，未來交通機構在沒有新補助情況下，將難以提供具競爭力的服務。

根據分析，加州 火車與舊金山灣渡輪的聯邦補助經費，最早可能於2024年財務年度用罄。BART的聯邦援助也將於2025年之前用完。「灣區委員會」(Bay Area Council)商業部門執行長萬德曼(Jim Wunderman)表示，灣區交通系統的未來明顯地存在問題。

最壞情況是五年內假設乘客流量僅有適量增加，沒有新收入來源，灣區公共汽車、火車與渡輪，就只能運行簡單且少量服務。BART可能關閉50個車站中的9個、取消5條路線中的2條，並在平日僅每小時運行一次列車、同時關閉周末服務。Muni可能將其所有公共交通服務縮減至疫情 前水平近25%。灣區其他公共交通營運商，例如半島SamTrans與東灣AC Transit，將停止部分路線必減少班次。

疫情之前，票價約佔BART營運預算的三分之二。當疫情期間乘客量減少時，大部分收入消失。新冠病例激增疫情稍緩，今年有更多乘客返回搭乘BART，近幾個月平日乘客量穩定約於2019年40%水平。

疫情期間，美國每個主要交通系統的客流量皆急遽下降。但是，灣區交通復甦最緩慢，主要是因為當地廣泛接受遠距工作與混合式辦公，降低搭乘公共交通工具的需求。這些變化導致加州火車與BART等交通系統產生風險，因為其在新冠疫情之前、主要以市中心的工作通勤為服務導向(2019年BART服務有70%與工作相關)。

交通運輸機構也將持續上升的勞力成本與通貨膨脹列為財務壓力來源。雪上加霜的是，加州火車的電氣化計畫、BART向聖荷西擴建以及舊金山新Muni中央地鐵系統等多個長期擴大灣區交通計畫，可能增加營運服務成本。

舊金山灣渡輪的聯邦紓困基金，可能將於2024年財務年度用罄。渡輪原是灣區公共交通客運量恢復最強勁的運輸工具之一。渡輪降低票價，迄今已恢復至2019年客運量的65%。但是，在最壞情況下，面臨削減16%服務，可能破壞擴展至柏克萊與紅木城的計畫。Ferry執行董事墨菲(Seamus Murphy)表示，需要有營運收入，才能負擔擴展服務的費用。