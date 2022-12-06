無人駕駛汽車服務 舊金山市議會或將通過

兩輛無人駕駛汽車曾在舊金山市中心街道拋錨。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會今日將討論是否將「無人駕駛汽車 投入到城市服務」提案，聽證討論之後將投票表決。這是繼兩周前市議會通過了「警察機器人可以使用致命武器」之後，又一項城市服務自動化計畫提案。

「無人駕駛汽車投入到城市服務」提案包含自動駕駛汽車(AV)服務的具體計畫和運行政策，並促使交通安全管理局(NHTSA)監督和完善對自動駕駛汽車安全行駛的條例。

目前在加州 ，自動駕駛汽車公司由DMV和加州公用事業委員會共同監管，這表明，舊金山民選官員除了可以影響州和聯邦監管機構促進監督和報告的要求外，對於無人駕駛汽車服務擴展的實際控制權很有限。

生活在舊金山的民眾，經常可以發現目前在街道上行駛的Cruise無人駕駛汽車。這是通用汽車(General Motors)旗下的品牌。Cruise最近宣布，將在未來幾個月向公眾推出限時日間服務，並擴大無人駕駛出租車輛的夜間服務。Cruise還在等待監管部門通過服務權限法令。這也是舊金山市議會本周不得不討論的議題。

對於應否通過「無人駕駛汽車可服務城市」提案，民眾的看法不盡一致。支持無人駕駛汽車載客的民眾表示，因為我們生活在世界的科技中心矽谷，這裡是很多新興技術和科技創新的發源地，作為居住在這裡的市民和政府應該擁護技術的創新，勇於嘗新，給新行業發展提供土壤。想一想在路邊打一輛無人駕駛出租車，是一件多酷的事情。

反對無人駕駛車投入使用的民眾則表示，在電視新聞報導中多次看到無人駕駛汽車被困街頭的場景，心理很害怕，想像如自己坐在車內被困，恐有生命危險。反對者劉進真女士就說，不支持無人駕駛車投入使用，並不表示對新技術排斥，而是政府相關部門要對核心技術做好十足的了解和監管，且要做詳細的公布，能百分之百保障民眾人身安全的情況下，再投入使用。

Cruise無人駕駛汽車公司，對於汽車拋錨街頭的事件回應稱，這恰巧說明我們的汽車是安全的，遇到障礙會及時調整停下來，不會給乘客造成生命威脅。

目前，Cruise在全國運營有大約300輛汽車，其中100輛在舊金山，目前計畫將擴展到德州的奧斯汀和亞利桑那州的鳳凰城。Cruise首席執行官Kyle Vogt認為，到2025年，公司的年收入可以達到10億美元，因為技術已經成熟，預料將很快推廣使用。