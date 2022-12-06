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反武裝機器人法令 金山3市議員將訴諸選舉

編譯組／舊金山5日電
包括潘正義在內的3名進步派議員5日呼籲其他議員改變立場，在第二輪投票中投反對票取消舊金山的武裝機器人政策。（美聯社）
包括潘正義在內的3名進步派議員5日呼籲其他議員改變立場，在第二輪投票中投反對票取消舊金山的武裝機器人政策。（美聯社）

反對使用武裝機器人的舊金山進步派議員表示，如果無法說服其他議員改變立場，他們將訴諸選舉禁止這項政策。

舊金山市議會上周以八比三的票數通過了武裝機器人政策法令，投下反對票的三人是市議員潘正義（Dean Preston）、盧凱麗（Hillary Ronen）和議長華頌善（Shamann Walton）。雖然6日還需進行第二輪投票，但通常只是形式。

潘正義、盧凱麗和華頌善5日做出最後努力，呼籲議會其他8位市議員6日在第二輪投票時投出反對票。他們表示，萬一政策最終仍獲通過，他們將與維權人士合作提出選舉法案，藉助選民力量來推翻這項政策。

潘正義5日在市府大樓前舉行的集會中說：「萬一市議會通過允許舊金山警局使用武裝機器人的政策，我一定會與我的辦公室和維權人士展開積極對話，討論透過選舉推翻這項政策的可能性。」

盧凱麗表示，如果有必要，他們會支持訴諸選舉的措施。

華頌善在集會上說：「這項政策在舊金山沒有立足之地。」

警方表示，他們只會在極少數情況下使用武裝機器人殺人，例如大規模槍擊、自殺式炸彈襲擊或其他攜帶武器危害公眾的人。這項政策允許警察在警察或民眾面臨立即的死亡風險、確定無法以其他方式消除危機時，使用具有致命武力的機器人，而且使用機器人必須得到警局高級官員的批准。

潘正義、盧凱麗和華頌善的努力並未白費。上周投出贊成票的市議員馬兆明（Gordon Mar）5日發出聲明表示，儘管「非常擔心這項政策的道德問題」，但他上周還是在政策增加修正條款後，投出了贊成票。馬兆明說，他已決定在6日的第二輪投票中改投反對票。

馬兆明說：「過去一周，對於我們的投票和為其他城市立下的先例，我愈來愈感到不安，因為它沒有強烈要求警察必須付起責任。」

要取消這項政策，還必須有其他兩位市議員投出反對票，目前還不清楚是否會有議員這麼做。

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